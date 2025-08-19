Calendario del Mundial de Vóley Femenino 2025: fixture, horarios y grupos

El 22 de agosto empieza el Mundial de Vóley Femenino 2025, donde las 32 mejores selecciones buscarán alzarse con el trofeo que hoy posee Serbia.
El vóley no se detiene. Este 22 de agosto empieza el Mundial de Vóley Tailandia 2025, donde las 32 mejores selecciones del planeta se enfrentarán en tres semanas de competencia para alzarse con el título que hoy posee Serbia.
Para esta edición, se consideraron a los primeros lugares de los campeonatos regionales. Aquí, países como Brasil, Turquía, Italia, República Dominicana y Japón lograron su clasificación. Además, alcanzaron un cupo las mejores selecciones ubicadas en el ranking de la FIVB, donde están Polonia, Puerto Rico, Francia, México y España.
Las 32 selecciones han sido agrupadas en ocho grupos de cuatro selecciones. Los dos primeros lugares clasificarán a los octavos de final, mientras que los no clasificados, a diferencia de otros torneos, no disputarán los encuentros para determinar sus posiciones en el certamen.
¿Cuándo y dónde juegan el Mundial de Vóley Femenino 2025?
El Mundial de Vóley Femenino 2025 se disputará en Tailandia del 22 de agosto al 7 de septiembre. Los encuentros se disputarán en cuatro sedes: el Estadio Cubierto Huamark de Bangkok, el Phuket Municipal Stadium de Phuket, el Chiang Mai International Exhibition and Convention Center de Chiang Mai y el Korat Chatchai Hall de Nakhon Ratchasima.
¿Cuáles son las selecciones clasificadas al Mundial de Vóley Femenino 2025?
Sudamérica: Argentina, Brasil y Colombia.
Norteamérica y el Caribe: Canadá, Cuba, República Dominicana, México, Puerto Rico y Estados Unidos.
Europa: Bélgica, Bulgaria, República Checa, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Países Bajos, Polonia, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Turquía y Ucrania.
Asia: China, Japón, Tailandia y Vietnam.
África: Camerún, Egipto y Kenia.
¿Cuál es el formato del Mundial de Vóley Femenino 2025?
Las 32 selecciones participantes han sido dividas en ocho grupos de cuatro equipos cada uno. Los dos primeros de cada serie clasificarán a los octavos de final de la competencia, donde serán emparejados en ocho llaves de dos equipos. Los ganadores pasarán a los cuartos de final, y así hasta definirse a los finalistas.
Los grupos del Mundial de Vóley Femenino 2025
- Grupo A: Tailandia, Países Bajos, Suecia y Egipto
- Grupo B: Italia, Bélgica, Cuba y Eslovaquia
- Grupo C: Brasil, Puerto Rico, Francia y Grecia
- Grupo D: Estados Unidos, República Checa, Argentina y Eslovenia
- Grupo E: Turquía, Canadá, Bulgaria y España
- Grupo F: China, República Dominicana, Colombia y México
- Grupo G: Polonia, Alemania, Kenia y Vietnam
- Grupo H: Japón, Serbia, Ucrania y Camerún
Calendario del Mundial de Vóley Femenino 2025
22 de agosto
- 4:00 a.m. | Puerto Rico vs Francia -> Grupo C
- 4:00 a.m | República Checa vs Argentina -> Grupo D
- 5:00 a.m. | Países Bajos vs Suecia -> Grupo A
- 5:00 a.m. | Bélgica vs Cuba -> Grupo B
- 7:30 a.m. | Brasil vs Grecia -> Grupo C
- 7:30 a.m. | Estados Unidos vs Eslovenia -> Grupo D
- 8:30 a.m. | Tailandia vs Egipto -> Grupo A
- 8:30 a.m. | Italia vs Eslovaquia -> Grupo B
23 de agosto
- 4:00 a.m. | Canadá vs Bulgaria -> Grupo E
- 4:00 a.m | República Dominicana vs Colombia -> Grupo F
- 5:00 a.m. | Alemania vs Kenia -> Grupo G
- 5:00 a.m. | Japón vs Camerún -> Grupo H
- 7:30 a.m. | Turquía va España -> Grupo E
- 7:30 a.m. | China vs México -> Grupo F
- 8:30 a.m. | Polonia vs Vietnam -> Grupo G
- 8:30 a.m. | Serbia vs Ucrania -> Grupo H
24 de agosto
- 4:00 a.m. | Puerto Rico vs Grecia -> Grupo C
- 4:00 a.m | República Checa vs Eslovenia -> Grupo D
- 5:00 a.m. | Países Bajos vs Egipto -> Grupo A
- 5:00 a.m. | Italia vs Cuba -> Grupo B
- 7:30 a.m. | Brasil vs Francia -> Grupo C
- 7:30 a.m. | Estados Unidos vs Argentina -> Grupo D
- 8:30 a.m. | Tailandia vs Suecia -> Grupo A
- 8:30 a.m. | Bélgica vs Eslovaquia -> Grupo B
25 de agosto
- 4:00 a.m. | Canadá vs España -> Grupo E
- 4:00 a.m | República Dominicana vs México -> Grupo F
- 5:00 a.m. | Alemania vs Vietnam -> Grupo G
- 5:00 a.m. | Japón vs Ucrania -> Grupo H
- 7:30 a.m. | Turquía va Bulgaria -> Grupo E
- 7:30 a.m. | China vs Colombia -> Grupo F
- 8:30 a.m. | Polonia vs Kenia -> Grupo G
- 8:30 a.m. | Serbia vs Camerún -> Grupo H
26 de agosto
- 4:00 a.m. | Francia vs Grecia -> Grupo C
- 4:00 a.m | Argentina vs Eslovenia -> Grupo D
- 5:00 a.m. | Suecia vs Egipto -> Grupo A
- 5:00 a.m. | Italia vs Bélgica -> Grupo B
- 7:30 a.m. | Brasil vs Puerto Rico -> Grupo C
- 7:30 a.m. | Estados Unidos vs República Checa -> Grupo D
- 8:30 a.m. | Tailandia vs Países Bajos -> Grupo A
- 8:30 a.m. | Cuba vs Eslovaquia -> Grupo B
27 de agosto
- 4:00 a.m. | Turquía vs Canadá -> Grupo E
- 4:00 a.m | Colombia vs México -> Grupo F
- 5:00 a.m. | Kenia vs Vietnam -> Grupo G
- 5:00 a.m. | Japón vs Serbia -> Grupo H
- 7:30 a.m. | Bulgaria vs España -> Grupo E
- 7:30 a.m. | China vs República Dominicana -> Grupo F
- 8:30 a.m. | Polonia vs Alemania -> Grupo G
- 8:30 a.m. | Ucrania vs Camerún -> Grupo H
¿Dónde ver el Mundial de Vóley Femenino 2025 por TV y streaming?
En Perú, el Mundial de Vóley Femenino 2025 será transmitido EN VIVO por TV a través de Latina y Sportv 2. Vía streaming, se podrá ver EN DIRECTO por VBTV.