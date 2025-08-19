¿Dónde ver Mundial de Vóley Femenino 2025 EN VIVO vía TV y streaming?

Conoce dónde ver EN VIVO los partidos del Mundial de Vóley Femenino Tailandia 2025.
Los ojos están puestos en Tailandia. Este 22 de agosto arranca el Mundial de Vóley Femenino 2025, donde las 32 mejores selecciones de todo el planeta buscarán hacerse con uno de los trofeos más importantes de la temporada.
Para esta edición, tres cuadros sudamericanos buscarán —primero— ubicarse en los octavos de final, aunque no la tendrán nada fácil. Brasil se encuentra en el grupo C junto a Puerto Rico, Francia y Grecia. Argentina en el grupo D con Estados Unidos, República Checa y Eslovenia. Y Colombia, que la tendrá más complicada, está en el grupo F con China, República Dominicana y México.
¿Dónde ver el Mundial de Vóley Femenino Tailandia 2025? El campeonato se podrá ver EN VIVO A través de Latina, SporTV y VBTV. También podrás seguir el minuto a minuto de la mayoría de encuentros por RPP.pe.
Calendario del Mundial de Vóley Femenino 2025
22 de agosto
- 4:00 a.m. | Puerto Rico vs Francia -> Grupo C
- 4:00 a.m | República Checa vs Argentina -> Grupo D
- 5:00 a.m. | Países Bajos vs Suecia -> Grupo A
- 5:00 a.m. | Bélgica vs Cuba -> Grupo B
- 7:30 a.m. | Brasil vs Grecia -> Grupo C
- 7:30 a.m. | Estados Unidos vs Eslovenia -> Grupo D
- 8:30 a.m. | Tailandia vs Egipto -> Grupo A
- 8:30 a.m. | Italia vs Eslovaquia -> Grupo B
23 de agosto
- 4:00 a.m. | Canadá vs Bulgaria -> Grupo E
- 4:00 a.m | República Dominicana vs Colombia -> Grupo F
- 5:00 a.m. | Alemania vs Kenia -> Grupo G
- 5:00 a.m. | Japón vs Camerún -> Grupo H
- 7:30 a.m. | Turquía va España -> Grupo E
- 7:30 a.m. | China vs México -> Grupo F
- 8:30 a.m. | Polonia vs Vietnam -> Grupo G
- 8:30 a.m. | Serbia vs Ucrania -> Grupo H
24 de agosto
- 4:00 a.m. | Puerto Rico vs Grecia -> Grupo C
- 4:00 a.m | República Checa vs Eslovenia -> Grupo D
- 5:00 a.m. | Países Bajos vs Egipto -> Grupo A
- 5:00 a.m. | Italia vs Cuba -> Grupo B
- 7:30 a.m. | Brasil vs Francia -> Grupo C
- 7:30 a.m. | Estados Unidos vs Argentina -> Grupo D
- 8:30 a.m. | Tailandia vs Suecia -> Grupo A
- 8:30 a.m. | Bélgica vs Eslovaquia -> Grupo B
25 de agosto
- 4:00 a.m. | Canadá vs España -> Grupo E
- 4:00 a.m | República Dominicana vs México -> Grupo F
- 5:00 a.m. | Alemania vs Vietnam -> Grupo G
- 5:00 a.m. | Japón vs Ucrania -> Grupo H
- 7:30 a.m. | Turquía va Bulgaria -> Grupo E
- 7:30 a.m. | China vs Colombia -> Grupo F
- 8:30 a.m. | Polonia vs Kenia -> Grupo G
- 8:30 a.m. | Serbia vs Camerún -> Grupo H
26 de agosto
- 4:00 a.m. | Francia vs Grecia -> Grupo C
- 4:00 a.m | Argentina vs Eslovenia -> Grupo D
- 5:00 a.m. | Suecia vs Egipto -> Grupo A
- 5:00 a.m. | Italia vs Bélgica -> Grupo B
- 7:30 a.m. | Brasil vs Puerto Rico -> Grupo C
- 7:30 a.m. | Estados Unidos vs República Checa -> Grupo D
- 8:30 a.m. | Tailandia vs Países Bajos -> Grupo A
- 8:30 a.m. | Cuba vs Eslovaquia -> Grupo B
27 de agosto
- 4:00 a.m. | Turquía vs Canadá -> Grupo E
- 4:00 a.m | Colombia vs México -> Grupo F
- 5:00 a.m. | Kenia vs Vietnam -> Grupo G
- 5:00 a.m. | Japón vs Serbia -> Grupo H
- 7:30 a.m. | Bulgaria vs España -> Grupo E
- 7:30 a.m. | China vs República Dominicana -> Grupo F
- 8:30 a.m. | Polonia vs Alemania -> Grupo G
- 8:30 a.m. | Ucrania vs Camerún -> Grupo H
¿Cuáles son los grupos del Mundial de Vóley Femenino 2025?
- Grupo A: Tailandia, Países Bajos, Suecia y Egipto
- Grupo B: Italia, Bélgica, Cuba y Eslovaquia
- Grupo C: Brasil, Puerto Rico, Francia y Grecia
- Grupo D: Estados Unidos, República Checa, Argentina y Eslovenia
- Grupo E: Turquía, Canadá, Bulgaria y España
- Grupo F: China, República Dominicana, Colombia y México
- Grupo G: Polonia, Alemania, Kenia y Vietnam
- Grupo H: Japón, Serbia, Ucrania y Camerún
¿Dónde ver el Mundial de Vóley Femenino 2025 por TV?
En Perú, el Mundial de Vóley Femenino 2025 será transmitido EN VIVO por TV a través de Latina. En Brasil, los encuentros se podrá seguir EN DIRECTO por Sportv 2.
¿Cuál es el formato del Mundial de Vóley Femenino 2025?
Las 32 selecciones participantes han sido dividas en ocho grupos de cuatro equipos cada uno. Los dos primeros de cada serie clasificarán a los octavos de final de la competencia, donde serán emparejados en ocho llaves de dos equipos. Los ganadores, pasarán a los cuartos de final, y así hasta definirse a los finalistas.