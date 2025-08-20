Argentina vs República Checa EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver a Las Panteras por la fecha 1 del Mundial Femenino de Vóley?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Argentina vs República Checa EN VIVO: se enfrentan este viernes 22 de agosto por la primera fecha del grupo D del Mundial de Vóley Femenino 2025. El encuentro se disputará en el Korat Chatchai Hall de la ciudad Nakhon Ratchasima (Tailandia), desde las 4:00 a.m. hora peruana (6:00 a.m. hora de Argentina), y será transmitido EN DIRECTO por DSports, DGO y VBTV. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Argentina vs República Checa: ¿Cómo llegan las ‘Panteras’ al Mundial de Vóley Femenino 2025?



Las Panteras llegan al Mundial de Vóley Femenino 2025 luego de disputar cinco partidos amistosos. De estos, ganó tres (Corea del Sur, Suecia y Repúblic Checa) y perdió dos (Japón y Francia).

¿Cuándo y dónde juegan Argentina vs República Checa en vivo por el Mundial de Vóley Femenino 2025?



El partido entre Argentina vs República Checa por el Mundial de Vóley Femenino 2025 se disputará este viernes 22 de agosto en el Korat Chatchai Hall de la ciudad Nakhon Ratchasima (Tailandia). El recinto tiene capacidad para 5000 espectadores.

¿A qué hora juegan Argentina vs República Checa en vivo por el Mundial de Vóley Femenino 2025?



En Perú , el partido Argentina vs República Checa comienza a las 4:00 a.m.

, el partido Argentina vs República Checa comienza a las 4:00 a.m. En Argentina , el partido Argentina vs República Checa comienza a las 6:00 a.m.

, el partido Argentina vs República Checa comienza a las 6:00 a.m. En República Checa , el partido Argentina vs República Checa comienza a las 11:00 a.m.

, el partido Argentina vs República Checa comienza a las 11:00 a.m. En Colombia, el partido Argentina vs República Checa comienza a las 4:00 a.m.

En Brasil, el partido Argentina vs República Checa comienza a las 6:00 a.m.

En México, el partido Argentina vs República Checa comienza a las 3:00 a.m.

En Estados Unidos, el partido Argentina vs República Checa comienza a las 5:00 a.m.

En Cuba, el partido Argentina vs República Checa comienza a las 5:00 a.m.

En República Dominicana, el partido Argentina vs República Checa comienza a las 5:00 a.m.

En Italia, el partido Argentina vs República Checa comienza a las 11:00 a.m.

En Turquía, el partido Argentina vs República Checa comienza a las 12:00 p.m.

¿Dónde ver el Argentina vs República Checa en vivo por TV?



El partido entre Argentina vs República Checa se podrá ver EN VIVO por TV a través de DSports. Vía streaming, irá por DGO y VBTV. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Argentina: lista de convocadas de las ‘Panteras’ al Mundial de Vóley Femenino 2025

Armadoras: Victoria Mayer y Azul Benítez.

Victoria Mayer y Azul Benítez. Centrales: Avril García, Brenda Graff y Micaela Cabrera.

Avril García, Brenda Graff y Micaela Cabrera. Opuestas: Bianca Cugno y Martina Bernadek.

Bianca Cugno y Martina Bernadek. Puntas: Elina Rodríguez, Candela Salinas, Bianca Bertolini, Daniela Bulaich y Nicole Pérez,

Elina Rodríguez, Candela Salinas, Bianca Bertolini, Daniela Bulaich y Nicole Pérez, Líberos: Agostina Pelozo y Antonela Fortuna.