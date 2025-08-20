Últimas Noticias
Argentina vs República Checa EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver a Las Panteras por la fecha 1 del Mundial Femenino de Vóley?

Argentina vs República Checa EN VIVO | Guía de TV Mundial de Vóley Femenino
Argentina vs República Checa EN VIVO | Guía de TV Mundial de Vóley Femenino
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Argentina vs República Checa EN VIVO: sigue la transmisión del debut de Las Panteras en el Mundial de Vóley Femenino 2025.

Argentina vs República Checa: ¿Cómo llegan las ‘Panteras’ al Mundial de Vóley Femenino 2025?

Las Panteras llegan al Mundial de Vóley Femenino 2025 luego de disputar cinco partidos amistosos. De estos, ganó tres (Corea del Sur, Suecia y Repúblic Checa) y perdió dos (Japón y Francia).

¿Cuándo y dónde juegan Argentina vs República Checa en vivo por el Mundial de Vóley Femenino 2025?

El partido entre Argentina vs República Checa por el Mundial de Vóley Femenino 2025 se disputará este viernes 22 de agosto en el Korat Chatchai Hall de la ciudad Nakhon Ratchasima (Tailandia). El recinto tiene capacidad para 5000 espectadores.

¿A qué hora juegan Argentina vs República Checa en vivo por el Mundial de Vóley Femenino 2025?

  • En Perú, el partido Argentina vs República Checa comienza a las 4:00 a.m.
  • En Argentina, el partido Argentina vs República Checa comienza a las 6:00 a.m.
  • En República Checa, el partido Argentina vs República Checa comienza a las 11:00 a.m.
  • En Colombia, el partido Argentina vs República Checa comienza a las 4:00 a.m.
  • En Brasil, el partido Argentina vs República Checa comienza a las 6:00 a.m.
  • En México, el partido Argentina vs República Checa comienza a las 3:00 a.m.
  • En Estados Unidos, el partido Argentina vs República Checa comienza a las 5:00 a.m.
  • En Cuba, el partido Argentina vs República Checa comienza a las 5:00 a.m.
  • En República Dominicana, el partido Argentina vs República Checa comienza a las 5:00 a.m.
  • En Italia, el partido Argentina vs República Checa comienza a las 11:00 a.m.
  • En Turquía, el partido Argentina vs República Checa comienza a las 12:00 p.m.

¿Dónde ver el Argentina vs República Checa en vivo por TV?

El partido entre Argentina vs República Checa se podrá ver EN VIVO por TV a través de DSports. Vía streaming, irá por DGO y VBTV. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Argentina: lista de convocadas de las ‘Panteras’ al Mundial de Vóley Femenino 2025

  • Armadoras: Victoria Mayer y Azul Benítez.
  • Centrales: Avril García, Brenda Graff y Micaela Cabrera.
  • Opuestas: Bianca Cugno y Martina Bernadek.
  • Puntas: Elina Rodríguez, Candela Salinas, Bianca Bertolini, Daniela Bulaich y Nicole Pérez,
  • Líberos: Agostina Pelozo y Antonela Fortuna.
Tags
Mundial de Vóley Femenino 2025 Mundial de Vóley Femenino vóley en vivo Las Panteras Selección de Argentina Selección de República Checa

