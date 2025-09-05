Brasil vs. Italia, partidazo por las semifinales del Mundial de Vóley Femenino: este es el historial de enfrentamientos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los dos mejores equipos del mundo en la actualidad vuelven a colocarse frente a frente, aunque en la etapa previa al partido por el título. Las semifinales del Campeonato Mundial de Voleibol Femenino 2025 tendrán como plato fuerte el duelo entre Italia y Brasil, el 1 y 2 del ranking FIVB.

En la víspera del certamen en Tailandia, los reflectores se depositaban en Italia y Brasil. Siendo ambos finalistas de la Liga de Naciones 2025, contaban con el rol de máximos candidatos, y cumplieron a lo largo del certamen.

Italia, actual bicampeón de la VNL y ganador de la medalla de oro olímpica, solo cedió un set a lo largo de este Mundial, que fue ante Bélgica en el último encuentro de la fase de grupos, cuando se realizaron rotaciones. El cuadro europeo tiene la espectacular cifra de 35 triunfos consecutivos, un periodo durante el que ya festejó ante su rival del sábado.

Brasil ha ganado todos sus cotejos en Tailandia, aunque pasó apuros con Francia (3-2) en la etapa de grupos y en octavos República Dominicana logró sacarle un set. El conjunto sudamericano no ha podido en el periodo reciente contra Italia, como en la final de la última VNL, no obstante, el registro es distinto en los campeonatos mundiales.

En los cuatro partidos hasta la fecha dados en el Mundial Femenino, Brasil le ganó todo a Italia. En Japón 2010, arrasó con un 3-0. Para Italia 2014 y Países Bajos 2022, el resultado se definió en tie-break.

El último choque en los mundiales fue tres años atrás, la semifinal de Países Bajos 2022, con el 3-1 para Brasil que logró el boleto a la final.

Brasil vs. Italia: historial de enfrentamientos en el Mundial de Vóley Femenino FIVB

Mundial 2022 | Italia 1-3 Brasil (23-25, 25-22, 24-26, 19-25) / Semifinal

(23-25, 25-22, 24-26, 19-25) / Semifinal Mundial 2022 | Italia 2-3 Brasil (20-25, 25-22, 25-22, 21-25, 15-17) / Fase de grupos

(20-25, 25-22, 25-22, 21-25, 15-17) / Fase de grupos Mundial 2014 | Italia 2-3 Brasil (15-25, 13-25, 25-22, 25-22, 7-15) / Fase de grupos

(15-25, 13-25, 25-22, 25-22, 7-15) / Fase de grupos Mundial 2010 | Italia 0-3 Brasil (16-25, 19-25, 7-25) / Fase de grupos

Brasil vs. Italia: historial de últimos enfrentamientos

VNL 2025 | Italia 3-1 Brasil – Final

VNL 2025 | Brasil 0-3 Italia

VNL 2024 | Brasil 3-2 Italia

VNL 2023 | Brasil 3-2 Italia

Mundial 2022 | Italia 1-3 Brasil – Semifinal

Mundial 2022 | Italia 2-3 Brasil – Fase de grupos

VNL 2022 | Italia 3-0 Brasil – Final

VNL 2022 | Italia 3-1 Brasil

VNL 2021 | Brasil 3-1 Italia

VNL 2019 | Brasil 3-0 Italia

¿Cuándo y dónde juegan Brasil vs Italia por las semifinales del Mundial de Vóley Femenino 2025?

El partido entre Brasil vs Italia se disputará este sábado 6 de septiembre en el Estadio Cubierto Huamark de Bangkok (Tailandia). El recinto tiene capacidad para recibir a 15 000 espectadores, aproximadamente. La semifinal se disputará desde las 07:30 a.m. (hora peruana).