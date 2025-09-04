Últimas Noticias
Japón vs Turquía EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver las semifinales del Mundial de Vóley 2025?

Japón vs Turquía EN VIVO | Guía de TV Mundial de Vóley Femenino
Japón vs Turquía EN VIVO | Guía de TV Mundial de Vóley Femenino | Fuente: Web | Fotógrafo: @VNL
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Japón vs Turquía EN VIVO: sigue AQUÍ la transmisión del partido por las semifinales del Mundial de Vóley Femenino 2025.

Japón vs Turquía EN VIVO: se enfrentan este sábado 6 de septiembre por la semifinal del Mundial de Vóley Femenino 2025. El encuentro se disputará en el Estadio Cubierto Huamark de Bangkok (Tailandia), desde las 3:30 a.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por DSports, DGO y VBTV. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Japón vs Turquía: ¿Cómo llegan a las semifinales del Mundial de Vóley 2025?

Japón llega a las semifinales del partido tras vencer 3-2 a Países Bajos. Turquía, en tanto, llega al cotejo tras derrotar 3-1 a Estados Unidos.

¿Cuándo y dónde juegan Japón vs Turquía en vivo por los cuartos del Mundial de Vóley 2025?

El partido entre Japón vs Turquía se disputará este sábado 6 de septiembre en el Estadio Cubierto Huamark de Bangkok (Tailandia). El recinto tiene capacidad para 15 000 espectadores.


¿A qué hora juegan Japón vs Turquía en vivo por los cuartos del Mundial de Vóley 2025?

  • En Perú, el partido Japón vs Turquía comienza a las 3:30 a.m. 
  • En Turquía, el partido Japón vs Turquía comienza a la 11:30 a.m. 
  • En Colombia, el partido Japón vs Turquía comienza a las 3:30 a.m. 
  • En Brasil, el partido Japón vs Turquía comienza a las 5:30 a.m. 
  • En Argentina, el partido Japón vs Turquía comienza a las 5:30 a.m.
  • En Estados Unidos (Washington), el partido Japón vs Turquía comienza a las 4:30 a.m.
  • En México, el partido Japón vs Turquía comienza a las 2:30 a.m. 
  • En Canadá, el partido Japón vs Turquía comienza a las 4:30 a.m. 
  • En Italia, el partido Japón vs Turquía comienza a las 10:30 a.m. 
  • En Francia, el partido Japón vs Turquía comienza a las 10:30 a.m. 

¿Dónde ver el Japón vs Turquía en vivo por TV y streaming?

El partido entre Japón vs Turquía se podrá ver EN VIVO vía TV por DSports. Vía streaming, irá por DGO y VBTV. También se podrá seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Japón vs Turquía últimos resultados

Japón

  • Japón 3-2 Países Bajos
  • Japón 3-0 Tailandia
  • Japón 3-1 Serbia

Turquía

  • Turquía 3-1 Estados Unidos
  • Turquía 3-0 Eslovenia
  • Turquía 3-0 Canadá
