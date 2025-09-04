Últimas Noticias
RPP Data
RPP Data
Informes de Essalud revelan que tiempo de espera por citas médicas aumentó en 2025 ¿Cuáles son los motivos?
EP 290 • 03:48
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fiscales ratifican que requieren 81 millones de soles de presupuesto
EP 1863 • 14:16
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Jueves 4 de agosto | "Al ver esto, Simón Pedro, se arrojó a los pies de Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, que soy un pecador"
EP 1068 • 11:41

Brasil vs Italia EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la semifinal del Mundial de Vóley Femenino?

Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Brasil vs Italia EN VIVO: sigue AQUÍ la transmisión de la semifinal del Mundial de Vóley Femenino 2025.

Brasil vs Italia: así clasificaron a las semifinales del Mundial de Vóley Femenino 2025

Brasil logró su clasificación a la semifinal del Mundial Femenino luego de derrotar 3-0 a Francia. Italia, en tanto, logró su cupo tras vencer 3-0 a Polonia en los cuartos de final. 

¿Cuándo y dónde juegan Brasil vs Italia en vivo por las semifinales del Mundial de Vóley Femenino 2025?

El partido entre Brasil vs Italia se disputará este sábado 6 de septiembre en el Estadio Cubierto Huamark de Bangkok (Tailandia). El recinto tiene capacidad para 15 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Brasil vs Italia en vivo por los octavos del Mundial de Vóley Femenino 2025?

  • En Perú, el partido Brasil vs Italia comienza a las 7:30 a.m. 
  • En Brasil, el partido Brasil vs Italia comienza a las 9:30 a.m.
  • En Italia, el partido Brasil vs Italia comienza a las 2:30 p.m.
  • En Colombia, el partido Brasil vs Italia comienza a las 7:30 a.m. 
  • En Argentina, el partido Brasil vs Italia comienza a las 9:30 a.m.
  • En México, el partido Brasil vs Italia comienza a las 6:30 a.m.  
  • En Estados Unidos (Washington), el partido Brasil vs Italia comienza a las 8:30 a.m. 
  • En Francia, el partido Brasil vs Italia comienza a las 2:30 p.m.
  • En Turquía, el partido Brasil vs Italia comienza a las 3:30 p.m.

¿Dónde ver el Brasil vs Francia en vivo por TV?

El partido entre Brasil vs Italia se podrá ver EN VIVO vía TV a través de Latina (canal 2), SporTV y DSports. Vía streaming, irá por la app de Latina, DGO y VBTV. También se podrá seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Brasil vs Francia: últimos resultados

Brasil

  • Brasil 3-0 Francia
  • Brasil 3-1 República Dominicana
  • Brasil 3-0 Puerto Rico

Italia

  • Italia 3-0 Polonia
  • Italia 3-1 Bélgica
  • Italia 3-0 Alemania
Tags
Mundial de Vóley Femenino Mundial de Vóley Femenino 2025 vóley en vivo Selección de Brasil Selección de Italia

