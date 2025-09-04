Brasil vs Italia EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la semifinal del Mundial de Vóley Femenino?

Brasil vs Italia EN VIVO: sigue AQUÍ la transmisión de la semifinal del Mundial de Vóley Femenino 2025.
Brasil vs Italia EN VIVO: se enfrentan este sábado 6 de septiembre por la semifinal del Mundial de Vóley Femenino 2025. El encuentro se disputará en el Estadio Cubierto Huamark de Bangkok (Tailandia), desde las 7:30 a.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por Latina (canal 2), SporTV 2, DSports, VBTV y DGO. También podrás seguir el minuto a minuto del encuentro por RPP.pe.
Brasil vs Italia: así clasificaron a las semifinales del Mundial de Vóley Femenino 2025
Brasil logró su clasificación a la semifinal del Mundial Femenino luego de derrotar 3-0 a Francia. Italia, en tanto, logró su cupo tras vencer 3-0 a Polonia en los cuartos de final.
¿Cuándo y dónde juegan Brasil vs Italia en vivo por las semifinales del Mundial de Vóley Femenino 2025?
El partido entre Brasil vs Italia se disputará este sábado 6 de septiembre en el Estadio Cubierto Huamark de Bangkok (Tailandia). El recinto tiene capacidad para 15 000 espectadores.
¿A qué hora juegan Brasil vs Italia en vivo por los octavos del Mundial de Vóley Femenino 2025?
- En Perú, el partido Brasil vs Italia comienza a las 7:30 a.m.
- En Brasil, el partido Brasil vs Italia comienza a las 9:30 a.m.
- En Italia, el partido Brasil vs Italia comienza a las 2:30 p.m.
- En Colombia, el partido Brasil vs Italia comienza a las 7:30 a.m.
- En Argentina, el partido Brasil vs Italia comienza a las 9:30 a.m.
- En México, el partido Brasil vs Italia comienza a las 6:30 a.m.
- En Estados Unidos (Washington), el partido Brasil vs Italia comienza a las 8:30 a.m.
- En Francia, el partido Brasil vs Italia comienza a las 2:30 p.m.
- En Turquía, el partido Brasil vs Italia comienza a las 3:30 p.m.
¿Dónde ver el Brasil vs Francia en vivo por TV?
El partido entre Brasil vs Italia se podrá ver EN VIVO vía TV a través de Latina (canal 2), SporTV y DSports. Vía streaming, irá por la app de Latina, DGO y VBTV. También se podrá seguir el minuto a minuto por RPP.pe.
Brasil vs Francia: últimos resultados
Brasil
- Brasil 3-0 Francia
- Brasil 3-1 República Dominicana
- Brasil 3-0 Puerto Rico
Italia
- Italia 3-0 Polonia
- Italia 3-1 Bélgica
- Italia 3-0 Alemania