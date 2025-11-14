Perú vs Ucrania en vivo: ¿a qué hora inicia y dónde ver partido de fecha 2 del Mundial de Vóley Playa 2025?

Perú vs Ucrania EN VIVO: se enfrentan este viernes 14 de noviembre por la segunda fecha del grupo A del Mundial de Vóley Playa 2025. El encuentro entre la dupla peruana (Claudia Gaona y Lisbeth Alcca) y la dupla ucraniana (Lazarenko - Romaniuk) se disputará en el central court del The Drive y Pinky Flat de la ciudad de Adelaida (Australia). Será transmitido por Latina (canal 2 y 702 HD) desde las 11:30 p.m. hora peruana (diferido). En tantom se podrá ver el cotejo EN DIRECTO por la página web y la app de VBTV desde las 6:30 hora peruana. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.
Perú vs Ucrania: ¿Cómo llegan a la fecha 2 del Mundial de Vóley Playa 2025?
Perú llega a esta instancia tras perder por 2-0 ante Brasil, mientras Ucrania derrotó 2-0 a Paraguay.
¿Cuándo y dónde juegan Perú vs Ucrania en vivo por el Mundial de Vóley Playa 2025?
El partido Perú vs Ucrania se jugará este viernes 14 de noviembre en el central court del The Drive y Pinky Flat de la ciudad de Adelaida (Australia).
¿A qué hora juegan Perú vs Ucrania en vivo por el Mundial de Vóley Playa 2025?
- En Perú, el partido Perú vs Ucrania por el Mundial de Vóley Playa comienza a las 6:30 p.m.
- En Brasil, el partido Perú vs Ucrania por el Mundial de Vóley Playa comienza a las 8:30 p.m.
- En Colombia, el partido Perú vs Ucrania por el Mundial de Vóley Playa comienza a las 6:30 p.m.
- En Ecuador, el partido Perú vs Ucrania por el Mundial de Vóley Playa comienza a las 6:30 p.m.
- En Bolivia, el partido Perú vs Ucrania por el Mundial de Vóley Playa comienza a las 7:30 p.m.
- En Venezuela, el partido Perú vs Ucrania por el Mundial de Vóley Playa comienza a las 7:30 p.m.
- En Argentina, el partido Perú vs Ucrania por el Mundial de Vóley Playa comienza a las 8:30 p.m.
- En Chile, el partido Perú vs Ucrania por el Mundial de Vóley Playa comienza a las 8:30 p.m.
- En Paraguay, el partido Perú vs Ucrania por el Mundial de Vóley Playa comienza a las 8:30 p.m.
- En Uruguay, el partido Perú vs Ucrania por el Mundial de Vóley Playa comienza a las 8:30 p.m.
- En México (CDMX), el partido Perú vs Ucrania por el Mundial de Vóley Playa comienza a las 5:30 p.m.
- En Estados Unidos (Washington), el partido Perú vs Ucrania por el Mundial de Vóley Playa comienza a las 6:30 p.m.
¿Dónde ver el Perú vs Ucrania en vivo por el Mundial de Vóley Playa 2025?
El partido entre Perú vs Brasil se podrá por Latina (canal 2 y 702 HD) a partir de las 11:30 p.m. Pero, será transmitido EN VIVO a través de la app y página web de VBTV desde las 6:30 p.m.
El fixture de Perú en el Mundial de Vóley Playa 2025
Fecha 1
Perú 0-2 Brasil
Fecha 2
Perú vs Ucrania
- Día: Viernes 14 de noviembre
- Hora: 6:30 p.m.
Fecha 3
Perú vs Paraguay
- Día: Domingo 16 de noviembre
- Hora: 11:30 p.m.