Elina Rodríguez figura entre las mejores jugadoras del Mundial de Clubes de Vóley

La argentina se encuentra en el top 10 de máximas anotadoras y mejores atacantes del Mundial de Clubes de Vóley 2025. Ysabella Sánchez también ha sido otra de las destacadas del torneo.

El Mundial de Clubes de Vóley 2025 llegó a su final. Este domingo, Savino Del Bene venció 3-1 a Imoco Conegliano y se consagró campeón del torneo.

Alianza Lima, equipo peruano que participó en el campeonato, tuvo una destacada actuación. De hecho, logró una victoria histórica en la fase de grupos. Pero no solo eso, ya que una de sus jugadoras figura entre las más destacadas.

Estamos hablando de Elina Rodríguez, quien se ubicó en el top 10 de máxima anotadoras y en el top 10 de mejores atacantes del Mundial de Clubes de Vóley 2025. En el primer registro, la argentina alcanzó el puesto 10 con 40 puntos, mientras que en el segundo, logró una puntación de 91.

La otra jugadora que destacó en el campeonato fue Ysabella Sánchez. 'Chabelita' se ubicó en el décimo puesto en el ranking de mejor recepción, con una puntuación de 67.

Jugadoras con mayor cantidad de puntos en el Mundial de Clubes de Vóley 2025

Puesto Jugadora Equipo Cantidad de puntos 1 Ekaterina Antropova Scandicci 99 2 Bianca Cugno Osasco 97 3 Isabelle Haak Conegliano 71 4 Avery Skinner Scandicci 66 5 Caitlin Baird Osasco 65 6 Payton Caffrey Dentil Praia 60 7 Gabi Conegliano 60 9 Zhu Conegliano 53 8 Adenezia Dentil Praia 43 10 Elina Rodríguez Alianza Lima 40

Ránking mejor atacante del Mundial de Clubes de Vóley 2025

Puesto Jugadora Equipo Puntuación 1 Bianca Cugno Osasco 184 2 Ekaterina Antropova Scandicci 155 3 Isabelle Haak Conegliano 114 4 Avery Skinner Scandicci 108 5 Caitlin Baird Osasco 149 5 Gabi Conegliano 108 7 Payton Caffrey Dentil Praia 142 8 Zhu Conegliano 100 9 Elina Rodríguez Alianza Lima 91 10 Charitie Luper Orlando Vlalkyries 70