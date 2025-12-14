Elina Rodríguez figura entre las mejores jugadoras del Mundial de Clubes de Vóley

La argentina se encuentra en el top 10 de máximas anotadoras y mejores atacantes del Mundial de Clubes de Vóley 2025. Ysabella Sánchez también ha sido otra de las destacadas del torneo.
El Mundial de Clubes de Vóley 2025 llegó a su final. Este domingo, Savino Del Bene venció 3-1 a Imoco Conegliano y se consagró campeón del torneo.
Alianza Lima, equipo peruano que participó en el campeonato, tuvo una destacada actuación. De hecho, logró una victoria histórica en la fase de grupos. Pero no solo eso, ya que una de sus jugadoras figura entre las más destacadas.
Estamos hablando de Elina Rodríguez, quien se ubicó en el top 10 de máxima anotadoras y en el top 10 de mejores atacantes del Mundial de Clubes de Vóley 2025. En el primer registro, la argentina alcanzó el puesto 10 con 40 puntos, mientras que en el segundo, logró una puntación de 91.
La otra jugadora que destacó en el campeonato fue Ysabella Sánchez. 'Chabelita' se ubicó en el décimo puesto en el ranking de mejor recepción, con una puntuación de 67.
Jugadoras con mayor cantidad de puntos en el Mundial de Clubes de Vóley 2025
|Puesto
|Jugadora
|Equipo
|Cantidad de puntos
|1
|Ekaterina Antropova
|Scandicci
|99
|2
|Bianca Cugno
|Osasco
|97
|3
|Isabelle Haak
|Conegliano
|71
|4
|Avery Skinner
|Scandicci
|66
|5
|Caitlin Baird
|Osasco
|65
|6
|Payton Caffrey
|Dentil Praia
|60
|7
|Gabi
|Conegliano
|60
|9
|Zhu
|Conegliano
|53
|8
|Adenezia
|Dentil Praia
|43
|10
|Elina Rodríguez
|Alianza Lima
|40
Ránking mejor atacante del Mundial de Clubes de Vóley 2025
|Puesto
|Jugadora
|Equipo
|Puntuación
|1
|Bianca Cugno
|Osasco
|184
|2
|Ekaterina Antropova
|Scandicci
|155
|3
|Isabelle Haak
|Conegliano
|114
|4
|Avery Skinner
|Scandicci
|108
|5
|Caitlin Baird
|Osasco
|149
|5
|Gabi
|Conegliano
|108
|7
|Payton Caffrey
|Dentil Praia
|142
|8
|Zhu
|Conegliano
|100
|9
|Elina Rodríguez
|Alianza Lima
|91
|10
|Charitie Luper
|Orlando Vlalkyries
|70