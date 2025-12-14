Últimas Noticias
Elina Rodríguez figura entre las mejores jugadoras del Mundial de Clubes de Vóley

Erick Chavez

por Erick Chavez

·

La argentina se encuentra en el top 10 de máximas anotadoras y mejores atacantes del Mundial de Clubes de Vóley 2025. Ysabella Sánchez también ha sido otra de las destacadas del torneo.

El Mundial de Clubes de Vóley 2025 llegó a su final. Este domingo, Savino Del Bene venció 3-1 a Imoco Conegliano y se consagró campeón del torneo.

Alianza Lima, equipo peruano que participó en el campeonato, tuvo una destacada actuación. De hecho, logró una victoria histórica en la fase de grupos. Pero no solo eso, ya que una de sus jugadoras figura entre las más destacadas.

Estamos hablando de Elina Rodríguez, quien se ubicó en el top 10 de máxima anotadoras y en el top 10 de mejores atacantes del Mundial de Clubes de Vóley 2025. En el primer registro, la argentina alcanzó el puesto 10 con 40 puntos, mientras que en el segundo, logró una puntación de 91.

La otra jugadora que destacó en el campeonato fue Ysabella Sánchez. 'Chabelita' se ubicó en el décimo puesto en el ranking de mejor recepción, con una puntuación de 67.

Jugadoras con mayor cantidad de puntos en el Mundial de Clubes de Vóley 2025

PuestoJugadoraEquipoCantidad de puntos
1Ekaterina AntropovaScandicci99
2Bianca CugnoOsasco97
3Isabelle HaakConegliano71
4Avery SkinnerScandicci66
5Caitlin BairdOsasco65
6Payton CaffreyDentil Praia60
7GabiConegliano60
9ZhuConegliano53
8AdeneziaDentil Praia43
10Elina RodríguezAlianza Lima40

Ránking mejor atacante del Mundial de Clubes de Vóley 2025

PuestoJugadoraEquipoPuntuación
1Bianca CugnoOsasco184
2Ekaterina AntropovaScandicci155
3Isabelle HaakConegliano114
4Avery SkinnerScandicci108
5Caitlin BairdOsasco149
5GabiConegliano108
7Payton CaffreyDentil Praia142
8ZhuConegliano100
9Elina RodríguezAlianza Lima91
10Charitie LuperOrlando Vlalkyries70
