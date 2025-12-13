Scandicci vs. Conegliano: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO la final del Mundial de Clubes de Vóley 2025?

Savino Del Bene Scandicci vs. Imoco Conegliano EN VIVO: se enfrentan este domingo 14 de diciembre en el Gimnasio Polideportivo del Mercado Livre Arena Pacaembu, en Sao Paulo (Brasil). El partido corresponde a la final del Mundial de Clubes de Vóley 2025 y se jugará a partir de las 2:30 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por DSports, Latina y VBTV. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Imoco Conegliano vs Scandicci: ¿cómo llegan a la final del Mundial de Clubes de Vóley 2025?

Imoco Conegliano derrotó por el marcador de 3-1 al Osasco brasileño en la semifinal del Mundial de Clubes de Vóley 2025. Por su lado, Savino Del Bene Scandicci derrotó en sets corridos (3-0) la Dentil Praia Clube.

¿Cuándo y dónde juegan Imoco Conegliano vs Scandicci EN VIVO por la final del Mundial de Clubes de Vóley 2025?

El partido entre Imoco Conegliano vs. Savino Del Bene Scandicci se disputará este domingo 14 de diciembre en el Gimnasio Polideportivo del Mercado Livre Arena Pacaembú, ubicado en la ciudad de Sao Paulo. El recinto tiene capacidad para recibir a 3 200 espectadores, aproximadamente.

#ClubWCH: WHAT A COMEBACK BY CONEGLIANO 🇮🇹! 😮‍💨🔥



Down early, Conegliano 🇮🇹 turned the match around to defeat Osasco 🇧🇷 3–1, led by Gabi 🇧🇷 with 18 points.



They will face Scandicci 🇮🇹 in an all-Italian final this Sunday at 4:30pm local time (7:30pm UTC). Earlier, Osasco 🇧🇷 and… pic.twitter.com/6kXyu8d5gK — Volleyball World (@volleyballworld) December 13, 2025

¿A qué hora juegan Scandicci vs Imoco Conegliano EN VIVO por la final del Mundial de Clubes de Vóley 2025?



En Perú , el partido Scandicci vs Imoco Conegliano comienza a las 2:30 p.m.

, el partido Scandicci vs Imoco Conegliano comienza a las 2:30 p.m. En Brasil , el partido Scandicci vs Imoco Conegliano comienza a las 4:30 p.m.

, el partido Scandicci vs Imoco Conegliano comienza a las 4:30 p.m. En Colombia, el partido Scandicci vs Imoco Conegliano comienza a las 2:30 p.m.

En Ecuador, el partido Scandicci vs Imoco Conegliano comienza a las 2:30 p.m.

En Bolivia, el partido Scandicci vs Imoco Conegliano comienza a las 3:30 p.m.

En Venezuela, el partido Scandicci vs Imoco Conegliano comienza a las 3:30 p.m.

En Uruguay, el partido Scandicci vs Imoco Conegliano comienza a las 4:30 p.m.

En Argentina, el partido Scandicci vs Imoco Conegliano comienza a las 4:30 p.m.

En Chile, el partido Scandicci vs Imoco Conegliano comienza a las 4:30 p.m.

En Paraguay, el partido Scandicci vs Imoco Conegliano comienza a las 4:30 p.m.

En México (CDMX), el partido Scandicci vs Imoco Conegliano comienza a la 1:30 p.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido Scandicci vs Imoco Conegliano comienza a las 2:30 p.m.

¿Dónde ver el Imoco Conegliano vs Scandicci EN VIVO por TV?

El partido entre Imoco Conegliano vs. Scandicci se podrá ver EN VIVO por TV en Perú a través de Latina (2 y 702 HD) y DSports. Vía streaming, el cotejo será transmitido a través de la página web y app de Latina, VBTV (Volleyball World) y CazeTV en Brasil. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.