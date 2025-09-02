Últimas Noticias
Italia vs Polonia EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver los cuartos de final del Mundial de Vóley?

Italia vs Polonia EN VIVO: hora y canal del Mundial de Vóley Femenino
Italia vs Polonia EN VIVO: hora y canal del Mundial de Vóley Femenino | Fuente: Instagram | Fotógrafo: federazioneitalianapallavolo
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Italia vs Polonia EN VIVO: sigue AQUÍ la transmisión del partido por los cuartos de final del Mundial de Vóley Femenino 2025.

Italia vs Polonia EN VIVO: se enfrentan este miércoles 3 de septiembre en el Estadio Cubierto Huamark, en Bangkok (Tailandia). El partido por los cuartos de final del Mundial de Vóley Femenino 2025 se jugará a partir de las 08:30 a.m. (hora peruana). La transmisión del partido podrá verse por DirecTV, DGO y VBTV. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Italia vs Polonia: ¿Cómo llegan a los cuartos del Mundial de Vóley 2025?

Italia llega al partido tras vencer 3-0 a Alemania en los octavos de final el Mundial de Vóley. Polonia, en tanto, hizo lo propio tras derrotar 3-2 a Bélgica. 

¿Cuándo y dónde juegan Italia vs Polonia en vivo por los cuartos del Mundial de Vóley 2025?

El partido entre Italia vs Polonia se disputará el 3 de septiembre en el Estadio Cubierto Huamark, de la ciudad de Bangkok (Tailandia). El recinto tiene capacidad para recibir a 15 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Italia vs Polonia en vivo por los cuartos del Mundial de Vóley 2025?

  • En Perú, el partido Italia vs Polonia comienza a las 8:30 a.m.
  • En Italia, el partido Italia vs Polonia comienza a las 3:30 p.m.
  • En Polonia, el partido Italia vs Polonia comienza a las 3:30 p.m.
  • En Colombia, el partido Italia vs Polonia comienza a las 08:30 a.m.
  • En Argentina, el partido Italia vs Polonia comienza a las 10:30 a.m.
  • En Brasil, el partido Italia vs Polonia comienza a las 10:30 a.m.
  • En México (CDMX), el partido Italia vs Polonia comienza a las 07:30 a.m.
  • En Estados Unidos (Miami), el partido Italia vs Polonia comienza a las 09:30 a.m.
  • En República Dominicana, el partido Italia vs Polonia comienza a las 09:30 a.m.
  • En Bélgica, el partido Italia vs Polonia comienza a las 3:30 p.m.
  • En Serbia, el partido Italia vs Polonia comienza a las 3:30 p.m.
  • En España, el partido Italia vs Polonia comienza a las 3:30 p.m.
  • En Japón, el partido Italia vs Polonia comienza a las 10:30 p.m.

¿Dónde ver el Italia vs Polonia en vivo por TV y streaming?

El partido entre Italia vs Polonia se podrá ver EN VIVO por TV a través de DSports (613 y 1613 HD). Vía streaming, irá por DGO y VBTV. Todos los detalles del Mundial de Vóley los encontrarás en la sección deportes de RPP.pe.

Italia vs Polonia: últimos resultados

Italia

  • Italia 3-1 Bélgica
  • Italia 3-0 Alemania

Polonia

  • Polonia 3-2 Alemania
  • Polonia 3-2 Bélgica
