Italia vs Polonia EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver los cuartos de final del Mundial de Vóley?

Italia vs Polonia EN VIVO: sigue AQUÍ la transmisión del partido por los cuartos de final del Mundial de Vóley Femenino 2025.
Italia vs Polonia EN VIVO: se enfrentan este miércoles 3 de septiembre en el Estadio Cubierto Huamark, en Bangkok (Tailandia). El partido por los cuartos de final del Mundial de Vóley Femenino 2025 se jugará a partir de las 08:30 a.m. (hora peruana). La transmisión del partido podrá verse por DirecTV, DGO y VBTV. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.
¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más.
Italia vs Polonia: ¿Cómo llegan a los cuartos del Mundial de Vóley 2025?
Italia llega al partido tras vencer 3-0 a Alemania en los octavos de final el Mundial de Vóley. Polonia, en tanto, hizo lo propio tras derrotar 3-2 a Bélgica.
¿Cuándo y dónde juegan Italia vs Polonia en vivo por los cuartos del Mundial de Vóley 2025?
El partido entre Italia vs Polonia se disputará el 3 de septiembre en el Estadio Cubierto Huamark, de la ciudad de Bangkok (Tailandia). El recinto tiene capacidad para recibir a 15 000 espectadores, aproximadamente.
¿A qué hora juegan Italia vs Polonia en vivo por los cuartos del Mundial de Vóley 2025?
- En Perú, el partido Italia vs Polonia comienza a las 8:30 a.m.
- En Italia, el partido Italia vs Polonia comienza a las 3:30 p.m.
- En Polonia, el partido Italia vs Polonia comienza a las 3:30 p.m.
- En Colombia, el partido Italia vs Polonia comienza a las 08:30 a.m.
- En Argentina, el partido Italia vs Polonia comienza a las 10:30 a.m.
- En Brasil, el partido Italia vs Polonia comienza a las 10:30 a.m.
- En México (CDMX), el partido Italia vs Polonia comienza a las 07:30 a.m.
- En Estados Unidos (Miami), el partido Italia vs Polonia comienza a las 09:30 a.m.
- En República Dominicana, el partido Italia vs Polonia comienza a las 09:30 a.m.
- En Bélgica, el partido Italia vs Polonia comienza a las 3:30 p.m.
- En Serbia, el partido Italia vs Polonia comienza a las 3:30 p.m.
- En España, el partido Italia vs Polonia comienza a las 3:30 p.m.
- En Japón, el partido Italia vs Polonia comienza a las 10:30 p.m.
¿Dónde ver el Italia vs Polonia en vivo por TV y streaming?
El partido entre Italia vs Polonia se podrá ver EN VIVO por TV a través de DSports (613 y 1613 HD). Vía streaming, irá por DGO y VBTV. Todos los detalles del Mundial de Vóley los encontrarás en la sección deportes de RPP.pe.
Italia vs Polonia: últimos resultados
Italia
- Italia 3-1 Bélgica
- Italia 3-0 Alemania
Polonia
- Polonia 3-2 Alemania
- Polonia 3-2 Bélgica