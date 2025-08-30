Rumbo al título: clasificados, llaves y horarios de cuartos de final del Mundial de Vóley Femenino 2025

Ocho equipos siguen en carrera por el título del Mundial FIVB 2025 que se disputa en Tailandia. Habrá nuevo campeón e Italia es el gran candidato.
El Campeonato Mundial de Voleibol Femenino FIVB 2025 ya está en sus rondas de eliminación directa. Luego de una fase de grupos donde no hubo sorpresas, fue en la ronda de octavos de final en la que el golpe del torneo lo dio Países Bajos al dejar fuera de carrera al último bicampeón Serbia, con lo que en esta edición de Tailandia una nueva selección se subirá al trono.
Los seguidores del vóley ya están expectantes por los cuartos de final, etapa que tiene ya a la mitad de sus clasificados. Además de las neerlandesas, cumplieron en sus respectivas llaves Japón, Polonia e Italia, el gran candidato.
Italia llegó a cuartos firmando su triunfo consecutivo número 33 en partidos oficiales. Desde junio del 2024 no sabe de derrotas y esto le ha permitido llevarse las dos últimas Ligas de Naciones (VNL) y el oro olímpico de París.
Nadie ha podido conta Italia hace más de dos años, pero buscará romper eso Polonia en el duelo de cuartos, aunque el conjunto blanquirrojo dejó dudas con un reñido 3-2 en octavos ante Bélgica.
Japón no pasó dificultades para despachar al local y se cita en cuartos de final con Países Bajos.
Teniendo en cuenta los últimos antecedentes, los que se perfilan a completar el cuadro de los mejores 8 son Brasil y China, que se encontrarían en una de las llaves, teniendo en la otra a Estados Unidos y Turquía. Son favoritos en sus series, aunque le Mundial ya supo de grandes sorpresas.
Mundial de Vóley Femenino 2025: programación de cuartos de final
Miércoles 3 de setiembre
05:00 a.m. | Países Bajos vs. Japón
08:30 a.m. | Italia vs. Polonia
Jueves 4 de setiembre
05:00 a.m. | Estados Unidos o Canadá vs. Turquía o Eslovenia
08:30 a.m. | Brasil o República Dominicana vs. China o Francia
- Partidos en horario peruano
Mundial de Vóley Femenino 2025: clasificados a cuartos de final
- Países Bajos --> CEV
- Japón --> AVC
- Italia --> CEV
- Polonia --> CEV
Resultados de octavos de final
- Países Bajos 3-2 Serbia --> [27-25, 26-24, 22-25, 20-25, 15-11]
- Japón 3-0 Tailandia --> [25-20, 25-23, 25-23]
- Italia 3-0 Alemania --> [25-22, 25-18, 25-11]
- Polonia 3-2 Bélgica --> [25-27, 25-20, 25-17, 22-25, 15-11]
Domingo 31 de agosto
05:00 a.m. | China vs. Francia
08:30 a.m. | Brasil vs. República Dominicana
Lunes 1 de setiembre
05:00 a.m. | Estados Unidos vs. Canadá
08:30 a.m. | Turquía vs. Eslovenia