Países Bajos vs Japón EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver los cuartos de final del Mundial de Vóley 2025?

Países Bajos vs Japón EN VIVO: sigue AQUÍ la transmisión del partido por los octavos de final del Mundial de Vóley Femenino 2025.

Países Bajos vs Japón EN VIVO: se enfrentan este miércoles 3 de septiembre por los cuartos de final del Mundial de Vóley Femenino 2025. El encuentro se disputará en el Estadio Cubierto Huamark de Bangkok (Tailandia), desde las 5:00 a.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por VBTV. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Países Bajos vs Japón: así llegan a los octavos del Mundial de Vóley Femenino 2025

Países Bajos llega a esta instancia tras vencer por 3-2 a Serbia, mientras Japón derrotó 3-0 a Tailandia.

¿Cuándo y dónde juegan Países Bajos vs Japón en vivo por los cuartos del Mundial de Vóley Femenino 2025?

El partido entre Países Bajos vs Japón se disputará este miércoles 3 de septiembre en el Estadio Cubierto Huamark de Bangkok (Tailandia). El recinto tiene capacidad para 15 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Países Bajos vs Japón en vivo por los cuartos del Mundial de Vóley Femenino 2025?

En Perú, el partido Países Bajos vs Japón comienza a las 5:00 a.m.

En Turquía, el partido Países Bajos vs Japón comienza a la 1:00 p.m.

En Eslovenia, el partido Países Bajos vs Japón comienza a la 12:00 p.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido Países Bajos vs Japón comienza a las 6:00 a.m.

En Canadá, el partido Países Bajos vs Japón comienza a las 6:00 a.m.

En Colombia, el partido Países Bajos vs Japón comienza a las 5:00 a.m.

En Brasil, el partido Países Bajos vs Japón comienza a las 7:00 a.m.

En Argentina, el partido Países Bajos vs Japón comienza a las 7:00 a.m.

En México, el partido Países Bajos vs Japón comienza a las 4:00 a.m.

En Italia, el partido Países Bajos vs Japón comienza a las 12:00 p.m.

En Francia, el partido Países Bajos vs Japón comienza a las 12:00 p.m.

¿Qué canal transmiten el partido Países Bajos vs Japón en vivo?

El partido entre Países Bajos vs Japón se podrá ver EN VIVO vía TV por VBTV. También se podrá seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Países Bajos vs Japón: últimos resultados

Países Bajos

Países Bajos 3-2 Serbia

Países Bajos 3-2 Tailandia

Países Bajos 3-0 Egipto

Japón