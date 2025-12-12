San Martín vs Atenea EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley?

San Martín vs Atenea EN VIVO: se enfrentan este sábado 13 de diciembre por la fecha 8 de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2025. El encuentro se disputará en el Coliseo Miguel Grau, ubicado en la región Callao, desde las 7:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por Latina (2 y 702 HD, app y página web). También podrás seguir las incidencias por RPP.pe.

San Martín vs Atenea: ¿Cómo llegan las ‘santas’ a la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26?



San Martín llega al partido con la obligación de ganar. Se ubica en el tercer lugar con 18 unidades, producto de seis victorias y una derrota. Atenea, en tanto, está en el quinto puesto con 11 puntos.

¿Cuándo y dónde juegan San Martín vs Atenea en vivo por la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26?



El partido San Martín vs Atenea se disputará el sábado 13 de diciembre en el Coliseo Miguel Grau, ubicado en la región Callao. El recinto tiene capacidad para recibir a 2700 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan San Martín vs Atenea en vivo por la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26?



En Perú , el partido entre San Martín vs Atenea comienza a las 7:00 p.m.

En Ecuador, el partido San Martín vs Atenea comienza a las 7:00 p.m.

En Bolivia, el partido San Martín vs Atenea comienza a las 8:00 p.m.

En Venezuela, el partido San Martín vs Atenea comienza a las 8:00 p.m.



En Argentina, el partido San Martín vs Atenea comienza a las 9:00 p.m.

En Brasil, el partido San Martín vs Atenea comienza a las 9:00 p.m.

En Uruguay, el partido San Martín vs Atenea comienza a las 9:00 p.m.

En Chile, el partido San Martín vs Atenea comienza a las 9:00 p.m.

En Paraguay, el partido San Martín vs Atenea comienza a las 9:00 p.m.

En México (CDMX), el partido San Martín vs Atenea comienza a las 6:00 p.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido San Martín vs Atenea comienza a las 7:00 p.m.

¿Qué canal transmite el San Martín vs Atenea en vivo por TV?



El partido San Martín vs Atenea se podrá ver EN VIVO por TV en señal abierta a través de Latina (Canal 2). Vía streaming se puede ver la web y app de Latina. Todos los detalles los encontrarás en la página web de RPP.pe

San Martín vs Atenea: precios de entradas

Los precios de las entradas para San Martín vs Atenea , disponibles en la plataforma Joinnus, son los siguientes:

General: 20 soles

Preferente Norte y Sur: 25 soles

Preferente Oriente: 35 soles

Preferente Occidente: 45 soles