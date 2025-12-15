Tifanny, quien fue excluida del Mundial de Clubes de Vóley por la FIVB, celebró con sus compañeras el tercer lugar de Osasco

Sao Paulo fue una fiesta. Osasco, uno de los equipos más emblemáticos de Brasil, se quedó con el tercer lugar del Mundial de Clubes de Vóley 2025 tras vencer 3-1 a Dentil Praia. Pero, la algarabía no solo se vivió en la cancha, sino también en las tribunas.

Y es que Tifanny Abreu, quien no pudo jugar el torneo tras ser excluida por el Comité de Elegibilidad de Género de la Federación Internacional de Vóley (FIVB), llegó al Gimnasio Polideportivo del Mercado Livre Arena Pacaembú para apoyar a sus compañeras. Es más, estuvo presente en la premiación y en la foto oficial junto a las jugadoras y el cuerpo técnico del club.

LA FIESTA DEL FÚTBOL Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias ¡TODA LA INFO AQUÍ!

Tifanny vivió el Mundial como una jugadora más

Tifanny acompañó a sus compañeras —desde el primer día del Mundial de Clubes de Vóley— y, cada vez que se anunciaba la alineación de Osasco, la afición coreaba su nombre para mostrar su apoyo. Y no fue la excepción en los últimos momentos del equipo en la cancha.

"Es un momento muy emotivo", dijo la jugadora tras el encuentro por el tercer lugar. "Lo hacemos todo juntos, somos un equipo, un solo cuerpo, un solo corazón. Ganaron esta medalla por mí, por todo lo que he pasado y estoy pasando", complementó.

"Aunque me sacaron de allí, no me quitaron el amor que la gente siente por mí ni lo que yo siento por el deporte. Nunca nos rendiremos, porque cuando sacan a una persona trans del deporte, están destruyendo la sociedad y el espacio para la inclusión en el deporte. No hice nada malo, no tengo nada malo conmigo. Cumplo con todas las reglas. Lo que está pasando es simplemente absurdo", finalizó.