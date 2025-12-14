Osasco vs Dentil Praia EN VIVO vía VBTV: se enfrentan en Sao Paulo por el tercer lugar del Mundial de Clubes de Vóley 2025

Osasco vs Dentil Praia EN VIVO: sigue la transmisión del partido por el tercer lugar del Mundial de Clubes de Vóley 2025.
Osasco vs Dentil Praia EN VIVO: se enfrentan este domingo 14 de diciembre por el tercer lugar del Mundial de Clubes de Vóley 2025. El encuentro se disputará en el Gimnasio Polideportivo del Mercado Livre Arena Pacaembu, ubicado en la ciudad de Sao Paulo, desde las 11:00 a.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por VBTV y CazéTV. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.
Osasco vs Dentil Praia EN VIVO: transmisión punto a punto del partido
|Equipo
|1er set
|2do set
|3er set
|4to set
|5to set
|Total
|Osasco
|19
|Dentil Praia
|17
¿Cuándo y dónde juegan Osasco vs Dentil Praia en vivo por el tercer lugar del Mundial de Clubes de Vóley 2025?
El partido entre Osasco vs Dentil Praia se disputará este domigo 13 de diciembre en el Gimnasio Polideportivo del Mercado Livre Arena Pacaembu, ubicado en la ciudad de Sao Paulo. El recinto tiene capacidad para 3200 espectadores.
¿A qué hora juegan Osasco vs Dentil Praia en vivo por el tercer lugar del Mundial de Clubes de Vóley 2025?
- En Perú, el partido Osasco vs Dentil Praia comienza a las 11:30 a.m.
- En Brasil, el partido Osasco vs Dentil Praia comienza a la 1:30 p.m.
- En Colombia, el partido Osasco vs Dentil Praia comienza a las 11:30 a.m.
- En Ecuador, el partido Osasco vs Dentil Praia comienza a las 11:30 a.m.
- En Bolivia, el partido Osasco vs Dentil Praia comienza a las 12:30 p.m.
- En Venezuela, el partido Osasco vs Dentil Praia comienza a las 12:30 p.m.
- En Uruguay, el partido Osasco vs Dentil Praia comienza a la 1:30 p.m.
- En Argentina, el partido Osasco vs Dentil Praia comienza a la 1:30 p.m.
- En Chile, el partido Osasco vs Dentil Praia comienza a la 1:30 p.m.
- En Paraguay, el partido Osasco vs Dentil Praia comienza a la 1:30 p.m.
- En México (CDMX), el partido Osasco vs Dentil Praia comienza a la 10:00 a.m.
- En Estados Unidos (Washington), el partido Osasco vs Dentil Praia comienza a las 10:30 a.m
¿Dónde ver el Osasco vs Dentil Praia en vivo por TV?
El partido entre Osasco vs Dentil Praia se podrá ver EN VIVO a través de la página web y app de Volleyballworld (VBTV) y CazéTV. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.
Osasco vs Dentil Praia: últimos resultados
Osasco
- Osasco 3-0 Alianza Lima
- Osasco 0-3 Savino del Bene Scandicci
- Osasco 3-2 Zhetysu
- Osasco 1-3 Imoco Conegliano
Dentil Praia
- Dentil Praia 3-0 Zamalek
- Dentil Praia 3-0 Orlando Valkyries
- Imoco Conegliano 3-0 Dentil Praia
- Savino Del Bene 3-0 Dentil Praia