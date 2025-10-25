Regatas Lima vs. River Plate: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO hoy por la Noche Blanquiazul 2025?

Regatas Lima vs. River Plate EN VIVO: se enfrentan este sábado 25de octubre en el Coliseo Eduardo Dibós, en San Borja (Lima). El partido amistoso internacional corresponde a la Noche Blanquiazul 2025 y se realizará a partir de las 2:45 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por América TV. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.





Regatas vs River Plate: ¿cómo llegan los equipos a la Noche Blanquiazul 2025?

Regatas Lima derrotó en su presentación de la 'Noche Regatas' por 3-1 a Circolo y empató 2-2 con San Martín en la 'Gala Santa'. En tanto, River Plate llega al duelo tras clasificarse a los playoffs del Torneo Metropolitano de Argentina.

¿Cuándo y dónde juegan Regatas vs River Plate EN VIVO por la Noche Blanquiazul 2025?

El partido de Regatasvs. River Plate por la Noche Blanquiazul 2025 se realizará el sábado 25 de octubre. El escenario será el Coliseo Eduardo Dibós, que tiene una capacidad para recibir a 4 500 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Regatas vs River Plate EN VIVO por la Noche Blanquiazul 2025?

En Perú , el partido Regatas vs River Plate comienza a las 2:45 p.m.

, el partido Regatas vs River Plate comienza a las 2:45 p.m. En Argentina , el partido Regatas vs River Plate comienza a las 4:45 p.m.



, el partido Regatas vs River Plate comienza a las 4:45 p.m. En Colombia, el partido Regatas vs River Plate comienza a las 2:45 p.m.

En Ecuador, el partido Regatas vs River Plate comienza a las 2:45 p.m.

En Bolivia, el partido Regatas vs River Plate comienza a las 3:45 p.m.

En Venezuela, el partido Regatas vs River Plate comienza a las 3:45 p.m.



En Chile, el partido Regatas vs River Plate comienza a las 4:45 p.m.



En Brasil, el partido Regatas vs River Plate comienza a las 4:45 p.m.

En Uruguay, el partido Regatas vs River Plate comienza a las 4:45 p.m.

En Paraguay, el partido Regatas vs River Plate comienza a las 4:45 p.m.

En México (CDMX), el partido Regatas vs River Plate comienza a la 1:45 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Regatas vs River Plate comienza a las 3:45 p.m.

¿Qué canal transmite el Regatas vs River Plate EN VIVO por TV?

El partido Regatas Lima vs. River Plate se podrá ver EN DIRECTO por TV de manera gratuita a través de América TV y vía streaming por la plataforma tvGO. Todos los detalles de los partidos y el certamen los encontrarás en la sección deportes de RPP.pe.

Los partidos que tendremos este fin de semana en la #NBV2025 @apuestatotalof 🤩✨ pic.twitter.com/ZvdEHJ1B4T — Alianza Lima Vóley (@AlianzaLimaVB) October 23, 2025

Regatas vs River Plate: precios de las entradas

Los precios de las entradas para la Noche Blanquiazul 2025, que se vendieron a través de la plataforma Joinnus, fueron de:

General pack: S/ 90.00

General: S/ 45.00

Preferencial: S/ 45.00

Palco Apuesta Total: S/ 60.00

Preferencial pack: S/ 110.00

Palco Apuesta Total pack: S/ 120.00

* Las entradas para todas las tribunas ya se agotaron.