Salen a la cancha: programación y horarios de los partidos por la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26

Los mates están listos para hacer vibrar a los fanáticos del deporte de la net alta. Esta semana se pone en marcha una nueva temporada de la Liga Peruana de Vóley, que tendrá como escenario el Coliseo Miguel Grau del Callao para sus jornadas iniciales.

La Liga Peruana de Vóley Betsson 2025-2026 levanta el telón en una campaña en la que serán otra vez 12 equipos participantes. La primera fase se jugará a round-robin y después se pasará a otra etapa con los 10 mejores de la clasificación. Posteriormente seguirán los playoffs con 8 elencos, una instancia en la que ya se contará con el Video Challenge.

Tal cual fue la característica del torneo anterior, cada fecha se jugará los días sábado y domingo de cada semana. La Liga arranca oficialmente el 25 de octubre con el duelo entre Deportivo Soan y Rebaza Acosta.

Ese mismo día será el turno del debut de Universitario, que apunta para esta temporada superar las semifinales. Ahora con Paco Hervás en la dirección técnica, su estreno será ante el Deportivo Géminis.

Los últimos finalistas van a la acción el domingo 26. Regatas Lima medirá fuerzas con el Deportivo Wanka y el bicampeón Alianza Lima finalmente acordó con la Federación sí presentarse para su debut ante el ascendido Kazoku No Perú.

Liga Peruana de Vóley Betsson 2025-26

Fecha 1

Sábado 25 de octubre

2:45 p.m. | Deportivo Soan vs. Rebaza Acosta

5:00 p.m. | U. San Martín vs. Olva Latino

7:00 p.m. | Universitario vs. Deportivo Géminis

Domingo 26 de octubre

12:30 p.m. | Regatas Lima vs. Deportivo Wanka

3:15 p.m. | Alianza Lima vs. Kazoku No Perú

5:00 p.m. | Circolo Sportivo Italiano vs. Atlético Atenea





* Todos los partidos se jugarán en el Coliseo Miguel Grau (Callao)

¿Qué equipos participarán en la Liga Peruana de Vóley 2025-26?

Alianza Lima | DT: Facundo Morando [ARG]

Regatas Lima | DT: Horacio Bastit [ARG]

U. San Martín | DT: Guilherme Schmitz [BRA]

Universitario de Deportes | DT: Francisco Hervás [ESP]

Deportivo Géminis | DT: Otávio Machado [BRA]

Club Atlético Atenea | DT: Lorena Góngora [ARG]

Deportivo Wanka | DT: Martín Rodríguez [PER]

Rebaza Acosta | DT: Roy Mauricio [PER]

Olva Latino | DT: Walter Lung [PER]

Deportivo Soan | DT: Mauro Boasso [ARG]

Circolo Sportivo Italiano | DT: Marcos Blanco [ARG]

Kazoku No Perú | DT: Arturo Gambini [PER]