Noche Blanquiazul de Vóley 2025: programación, horarios y dónde ver la presentación de Alianza Lima

La tercera edición de la Noche Blanquiazul se llevará a cabo este año para la presentación oficial del plantel de vóley de Alianza Lima, contando con la participación internacional de River Plate (Argentina), Fluminense (Brasil) y Regatas Lima, subcampeón de la última Liga Peruana.

La Noche Blanquiazul 2025 marcará el inicio de una temporada para Alianza Lima en la que buscará conquistar el tricampeonato de la Liga Peruana, afrontará nuevamente el Sudamericano de Clubes y será el primer representante nacional que estará presente en el Mundial de Clubes.

De la mano del técnico Facundo Morando, la capitana Esmeralda Sánchez y figuras como Ysabella Sánchez y Maëva Orlé, las íntimas realizaron refuerzos de gran nivel para este curso, resaltando la armadora colombiana María Alejandra Marín y la central argentina Elina Rodríguez.

Fixture de la Noche Blanquiazul de Vóley 2025

Sábado 25 de octubre / desde las 2:45 p.m.

Regatas Lima vs. River Plate

Alianza Lima vs. Fluminense

Domingo 26 de octubre / desde las 4:00 p.m.

Regatas Lima vs. Fluminense

Alianza Lima vs. River Plate

¿Cuándo y dónde será la Noche Blanquiazul de Vóley 2025?

La Noche Blanquiazul 2025 se realizará el sábado 25 y el domingo 26 de octubre. El escenario para la presentación del equipo de vóley de Alianza Lima será el Coliseo Eduardo Dibós, que tiene una capacidad para recibir a 4 500 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora se juega la Noche Blanquiazul de Vóley 2025?

Las actividades en el primer día de la Noche Blanquiazul comenzarán desde las 2:45 p.m., mientras que el día 2 la acción arranca desde las 4:00 p.m. (horario peruano).

¿Qué canales transmiten la Noche Blanquiazul de Vóley 2025 EN VIVO?

La Noche Blanquiazul de Vóley 2025 se podrá ver EN DIRECTO por TV de manera gratuita a través de América TV y vía streaming por la plataforma tvGO. Todos los detalles de los partidos y el certamen los encontrarás en la sección deportes de RPP.pe.

Precios de entradas a la Noche Blanquiazul de Vóley 2025

Los precios de las entradas para la Noche Blanquiazul 2025, que se vendieron a través de la plataforma Joinnus, fueron de:

General pack: S/ 90.00

General: S/ 45.00

Preferencial: S/ 45.00

Palco Apuesta Total: S/ 60.00

Preferencial pack: S/ 110.00

Palco Apuesta Total pack: S/ 120.00

* Las entradas para todas las tribunas ya se agotaron.