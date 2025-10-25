Alianza Lima vs. Kazoku No Perú: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por la fecha 1 de la Liga de Vóley?

Alianza Lima vs. Kazoku No Perú EN VIVO: se enfrentan este domingo 26 de octubre en el Coliseo Miguel Grau, en el Callao. El partido corresponde a la fecha 1 de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley Betsson 2025-26 y se jugará a partir de las 3:30 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por Latina. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.





Después de la presentación del equipo en la Noche Blanquiazul, la temporada comienza oficialmente para Alianza Lima midiéndose al ascendido Kazoku en la que será una jornada maratónica para las íntimas.

Alianza acordó con la Federación adelantar por una hora y 30 minutos el inicio de su debut en la Liga para presentarse a la contienda y así también estar presentes en su segundo cotejo de la Noche Blanquiazul. Así, las dirigas por Facundo Morando sostendrán dos partidos el domingo.

Alianza Lima vs. Kazoku No Perú: los fichajes de las ‘íntimas’ para la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26

Los refuerzos de Alianza Lima para esta temporada son Sandra Ostos, María Alejandra Marín, Doris Manco, Elina Rodríguez, Yanlis Féliz y Meegan Hart.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs. Kazoku No Perú EN VIVO por la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26?

El partido Alianza Lima vs. Kazoku No Perú se disputará el domingo 26 de octubre en el Coliseo Miguel Grau, ubicado en la región Callao. El recinto tiene capacidad para recibir a 2 700 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Kazoku No Perú EN VIVO por la Liga Peruana de Vóley 2025-26?

En Perú , el partido Alianza Lima vs. Kazoku No Perú comienza a las 3:30 p.m.

En Colombia, el partido Alianza Lima vs. Kazoku No Perú comienza a las 3:30 p.m.

En Ecuador, el partido Alianza Lima vs. Kazoku No Perú comienza a las 3:30 p.m.

En Bolivia, el partido Alianza Lima vs. Kazoku No Perú comienza a las 4:30 p.m.

En Venezuela, el partido Alianza Lima vs. Kazoku No Perú comienza a las 4:30 p.m.

En Argentina, el partido Alianza Lima vs. Kazoku No Perú comienza a las 5:30 p.m.

En Brasil, el partido Alianza Lima vs. Kazoku No Perú comienza a las 5:30 p.m.

En Uruguay, el partido Alianza Lima vs. Kazoku No Perú comienza a las 5:30 p.m.

En Chile, el partido Alianza Lima vs. Kazoku No Perú comienza a las 5:30 p.m.

En Paraguay, el partido Alianza Lima vs. Kazoku No Perú comienza a las 5:30 p.m.

En México (CDMX), el partido Alianza Lima vs. Kazoku No Perú comienza a las 2:30 p.m.

¿Qué canal transmite el Alianza Lima vs. Kazoku No Perú EN VIVO?

El partido Alianza Lima vs. Kazoku No Perú se podrá ver EN VIVO por TV en señal abierta a través de Latina (Canal 2). Vía streaming se puede ver la web y app de Latina. Todos los detalles los encontrarás en la página web de RPP.pe

Alianza Lima vs. Kazoku No Perú: precios de las entradas

Los precios de las entradas para el Alianza Lima vs. Kazoku No Perú, disponibles en la plataforma Joinnus, son los siguientes: