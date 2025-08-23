Brasil vs. Francia: ¿a qué hora es y dónde ver EN VIVO por la fecha 2 del Mundial de Vóley Femenino?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Brasil vs. Francia EN VIVO: se enfrentan este domingo 24 de agosto en el Chiang Mai International Exhibition and Convention Center, en Chiang Mai (Tailandia). El partido por la fecha 2 del grupo C del Mundial de Vóley Femenino 2025 se jugará a partir de las 07:30 a.m. (hora peruana). La transmisión del partido podrá verse por Latina y VBTV. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.





Se pone en marcha la segunda jornada en el Campeonato Mundial, fecha clave para que las selecciones se encaminen hacia las instancias eliminatorias por el título. Así, en el grupo C habrá un duelo de ganadores entre Brasil y Francia.

Los dos equipos debutaron con victorias, sin embargo, la mayor solidez la evidenció Brasil, último subcampeón mundial y también medalla de plata de la VNL 2025. Las sudamericanas quieren conseguir en Tailandia su primera presea dorada en el máximo campeonato de voleibol.

Brasil vs Francia: ¿Cómo llegan a la fecha 2 del Mundial de Vóley Femenino 2025?

Brasil debutó con un contundente 3-0 sobre Grecia por el grupo C del Mundial, mientras que Francia se impuso por 1-3 a Puerto Rico en la jornada inaugural.

¿Cuándo y dónde juegan Brasil vs Francia EN VIVO por el Mundial de Vóley Femenino 2025?

El partido entre Brasil vs. Francia se disputará el domingo 24 de agosto en el Chiang Mai International Exhibition and Convention Center, de la ciudad de Chiang Mai (Tailandia). El recinto tiene capacidad para recibir a 3 700 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Brasil vs Francia EN VIVO por el Mundial de Vóley Femenino 2025?

En Perú , el partido Brasil vs. Francia comienza a las 07:30 a.m.

, el partido Brasil vs. Francia comienza a las 07:30 a.m. En Brasil , el partido Brasil vs. Francia comienza a las 09:30 a.m.

, el partido Brasil vs. Francia comienza a las 09:30 a.m. En Francia , el partido Brasil vs. Francia comienza a las 2:30 p.m.



, el partido Brasil vs. Francia comienza a las 2:30 p.m. En México (CDMX), el partido Brasil vs. Francia comienza a las 06:30 a.m.



En Colombia, el partido Brasil vs. Francia comienza a las 07:30 a.m.

En República Dominicana, el partido Brasil vs. Francia comienza a las 08:30 a.m.

En Argentina, el partido Brasil vs. Francia comienza a las 09:30 a.m.



En Estados Unidos (Miami), el partido Brasil vs. Francia comienza a las 08:30 a.m.

En Cuba, el partido Brasil vs. Francia comienza a las 08:30 a.m.

En Italia, el partido Brasil vs. Francia comienza a las 2:30 p.m.

En España, el partido Brasil vs. Francia comienza a las 2:30 p.m.



En Turquía, el partido Brasil vs. Francia comienza a las 3:30 p.m.

¿Qué canales transmiten el Brasil vs Francia EN VIVO?

El partido entre Brasil vs Grecia se podrá ver EN VIVO por TV en Perú a través de Latina, mientras que en Brasil va mediante SporTV2. Vía streaming, irá por VBTV. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

#Thailand2025: 🇫🇷🔥 France starts the vibes RIGHT with a 3–1 W over Puerto Rico in their opening match of the #WWCH 💪✨.



Brasil vs Francia: últimos resultados

22/08/2025 | Brasil 3-0 Grecia – Mundial FIVB

27/07/2025 | Italia 3-1 Brasil – VNL

26/07/2025 | Brasil 3-2 Japón – VNL