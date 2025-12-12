Osasco vs Imoco Conegliano EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la semifinal del Mundial de Clubes de Vóley 2025?

Osasco vs Imoco Conegliano EN VIVO: se enfrentan este sábado 13 de diciembre por la semifinal del Mundial de Clubes de Vóley 2025. El encuentro se disputará en el Gimnasio Polideportivo del Mercado Livre Arena Pacaembu, ubicado en la ciudad de Sao Paulo, desde las 2:30 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por VBTV y CazéTV. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Osasco vs Imoco Conegliano: ¿cómo llegan los equipos a las semifinales del Mundial de Clubes de Vóley 2025?



Osasco llega al partido luego de quedar segundo en el grupo A con 6 unidades. Imoco, en tanto, llega tras quedar primero en el grupo B con 9 puntos.

¿Cuándo y dónde juegan Osasco vs Imoco Conegliano en vivo por las semifinales del Mundial de Clubes de Vóley 2025?



El partido entre Osasco vs Imoco Conegliano se disputará este sábado 13 de diciembre en el Gimnasio Polideportivo del Mercado Livre Arena Pacaembu, ubicado en la ciudad de Sao Paulo. El recinto tiene capacidad para 3200 espectadores.

¿A qué hora juegan Osasco vs Imoco Conegliano en vivo por las semifinales del Mundial de Clubes de Vóley 2025?



En Perú , el partido Osasco vs Imoco Conegliano comienza a las 2:30 p.m.

, el partido Osasco vs Imoco Conegliano comienza a las 2:30 p.m. En Brasil, el partido Osasco vs Imoco Conegliano comienza a las 4:30 p.m.

En Colombia, el partido Osasco vs Imoco Conegliano comienza a las 2:30 p.m.

En Ecuador, el partido Osasco vs Imoco Conegliano comienza a las 2:30 p.m.

En Bolivia, el partido Osasco vs Imoco Conegliano comienza a las 3:30 p.m.

En Venezuela, el partido Osasco vs Imoco Conegliano comienza a las 3:30 p.m.

En Uruguay, el partido Osasco vs Imoco Conegliano comienza a las 4:30 p.m.

En Argentina, el partido Osasco vs Imoco Conegliano comienza a las 4:30 p.m.

En Chile, el partido Osasco vs Imoco Conegliano comienza a las 4:30 p.m.

En Paraguay, el partido Osasco vs Imoco Conegliano comienza a las 4:30 p.m.

En México (CDMX), el partido Osasco vs Imoco Conegliano comienza a la 1:30 p.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido Osasco vs Imoco Conegliano comienza a las 2:30 p.m.

¿Dónde ver el Osasco vs Imoco Conegliano en vivo por TV?



El partido entre Osasco vs Imoco Conegliano se podrá ver EN VIVO a través de la página webd y app de Volleyballworld (VBTV) y CazéTV. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Osasco vs Imoco Conegliano: últimos resultados

Osasco

Osasco 3-0 Alianza Lima

Osasco 0-3 Savino del Bene Scandicci

Osasco 3-2 Zhetysu

Imoco

Imoco Conegliano 3-0 Orlando Valkyries

Imoco Conegliano 3-0 Zamalek

Imoco Conegliano 3-0 Dentil Praia