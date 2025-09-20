Últimas Noticias
Los cuatro mejores: clasificados, llaves y horarios de las 'semis' y finales del Sudamericano de Vóley Sub 17

Equipos clasificados a las semifinales del Sudamericano de Vóley Sub 17 2025
Equipos clasificados a las semifinales del Sudamericano de Vóley Sub 17 2025 | Fuente: FPV | Fotógrafo: Betto Doloriert
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Cuatro equipos, entre ellos la Selección Peruana, siguen en carrera por las medallas del Sudamericano de Vóley Sub 17 que se disputa en Lima.

El Campeonato Sudamericano de Voleibol Femenino Sub 17 2025 va llegando a sus últimas instancias. Cuatro equipos siguen en carrera por los lugares en el podio, tras ya decidirse en Lima a las selecciones que lograron la clasificación al Mundial del próximo año.

Con Chile ya teniendo asegurado su boleto al ser el anfitrión del Mundial, los tres cupos fueron para los otros semifinalistas: Perú, Brasil y Venezuela, que dio la sorpresa dejando fuera de carrera a Argentina.

En el Grupo A, la sorpresa estuvo en la caída de Perú ante Chile (2-3), que llevó a la rojiblanca a quedar segundo de su zona. El objetivo se la clasificación mundialista se cumplió, aunque este resultado obligará a encontrarse con Brasil antes de lo esperado.

En el Grupo B, Brasil lideró la zona, aunque el golpe lo consiguió Venezuela venciendo a la ‘Canarinha’ por 3-1. Ese partido fue clave para que Argentina quede tercero, sin semifinal ni pasaje mundialista.

Brasil, Venezuela y Argentina empataron con 6 puntos, pero el set que Venezuela le ganó a la ‘Canarinha’ fue clave para que las ‘Panteritas’ (que perdieron 3-0 con Brasil) sigan sin opciones de continuar.

De esta manera, las semifinales quedaron conformadas con los choques Perú vs. Brasil y Venezuela vs. Chile, que se realizarán en el Polideportivo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador.

Sudamericano de Vóley Sub 17 2025: programación de semifinales

Sábado 20 de setiembre

5:30 p.m. | PERÚ vs. BRASIL --> S1

8:00 p.m. | CHILE vs. VENEZUELA --> S2

3:30 p.m. | Bolivia vs. Colombia --> 6° o 7° puesto


Programación de final y tercer puesto

Domingo 21 de setiembre

1:00 p.m. | Argentina vs. Bolivia o Colombia --> 5° o 6° puesto

3:30 p.m. | Perdedor S1 vs. Perdedor S2 --> Tercer puesto

5:30 p.m. | GANADOR S1 vs. GANADOR S2 --> Final

  • Partidos en horario peruano

Sudamericano de Vóley Sub 17 2025: clasificados al Mundial

    • CHILE --> Anfitrión del Mundial de Vóley Sub 17 2026 y semifinalista del Sudamericano 2025
    • PERÚ --> Semifinalista del Sudamericano 2025
    • BRASIL --> Semifinalista del Sudamericano 2025
    • VENEZUELA --> Semifinalista del Sudamericano 2025

     

