Los cuatro mejores: clasificados, llaves y horarios de las 'semis' y finales del Sudamericano de Vóley Sub 17

El Campeonato Sudamericano de Voleibol Femenino Sub 17 2025 va llegando a sus últimas instancias. Cuatro equipos siguen en carrera por los lugares en el podio, tras ya decidirse en Lima a las selecciones que lograron la clasificación al Mundial del próximo año.

Con Chile ya teniendo asegurado su boleto al ser el anfitrión del Mundial, los tres cupos fueron para los otros semifinalistas: Perú, Brasil y Venezuela, que dio la sorpresa dejando fuera de carrera a Argentina.

En el Grupo A, la sorpresa estuvo en la caída de Perú ante Chile (2-3), que llevó a la rojiblanca a quedar segundo de su zona. El objetivo se la clasificación mundialista se cumplió, aunque este resultado obligará a encontrarse con Brasil antes de lo esperado.

En el Grupo B, Brasil lideró la zona, aunque el golpe lo consiguió Venezuela venciendo a la ‘Canarinha’ por 3-1. Ese partido fue clave para que Argentina quede tercero, sin semifinal ni pasaje mundialista.

Brasil, Venezuela y Argentina empataron con 6 puntos, pero el set que Venezuela le ganó a la ‘Canarinha’ fue clave para que las ‘Panteritas’ (que perdieron 3-0 con Brasil) sigan sin opciones de continuar.

De esta manera, las semifinales quedaron conformadas con los choques Perú vs. Brasil y Venezuela vs. Chile, que se realizarán en el Polideportivo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador.

Sudamericano de Vóley Sub 17 2025: programación de semifinales

Sábado 20 de setiembre

5:30 p.m. | PERÚ vs. BRASIL --> S1

8:00 p.m. | CHILE vs. VENEZUELA --> S2

3:30 p.m. | Bolivia vs. Colombia --> 6° o 7° puesto

Programación de final y tercer puesto

Domingo 21 de setiembre

1:00 p.m. | Argentina vs. Bolivia o Colombia --> 5° o 6° puesto

3:30 p.m. | Perdedor S1 vs. Perdedor S2 --> Tercer puesto

5:30 p.m. | GANADOR S1 vs. GANADOR S2 --> Final

Partidos en horario peruano

Sudamericano de Vóley Sub 17 2025: clasificados al Mundial