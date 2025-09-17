Tabla Sudamericano Vóley Sub 17 2025 EN VIVO: resultados y posiciones durante la fecha 1 del torneo en Lima

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La séptima edición del Sudamericano de Voleibol Femenino, categoría Sub 17, tiene como sede a la ciudad de Lima, en Perú. Del 17 al 21 de septiembre, siete selecciones se enfrentan en la competencia clasificatoria para el Mundial del próximo año.

Perú, el anfitrión, se encuentra en el grupo A del Sudamericano de Vóley Sub 17 2025. Según el formato, los equipos que terminen en los dos primeros lugares de sus respectivos grupos avanzarán a las semifinales del torneo.

El representativo nacional apunta a hacerse presente en la segunda edición del Campeonato Mundial de la categoría, tras el primero que se disputó en Lima el 2024.

En el grupo A aparece Perú junto a Chile (sede del Mundial 2026) y Bolivia, mientras que en el grupo B están Brasil, Argentina, Colombia y Venezuela.

Fixture de Perú en el Sudamericano de Vóley Sub 17 2025

Fase de grupos

Miércoles 17 de septiembre

Fecha 1: PERÚ 3-0 BOLIVIA – 5:30 p.m. | Grupo A

Jueves 18 de septiembre

Fecha 2: PERÚ vs. CHILE – 5:30 p.m. | Grupo A

Viernes 19 de septiembre

Fecha 3: PERÚ DESCANSA

Tabla de posiciones del Sudamericano de Vóley Sub 17 2025 EN VIVO

GRUPO A Partidos Ganados Puntos Set Ratio 1. PERÚ 1 1 5 MAX 2. BOLIVIA 1 0 0 0.000 3. CHILE 0 0 0 --

GRUPO B Partidos Ganados Puntos Set Ratio 1. BRASIL 1 1 5 MAX 2. ARGENTINA 1 1 4 3.000 3. VENEZUELA 1 0 1 0.333 4. COLOMBIA 1 0 0 0.000

La Selección Peruana de Vóley Sub 17 es dirigida por Marcello BencardinoFuente: FPV

¿Dónde ver el Sudamericano de Vóley Sub 17 2025 EN VIVO?

El Sudamericano de Vóley Sub 17 2025 se podrá ver EN VIVO por TV a través de Latina (canal 2 y 702 HD) en señal abierta, en Perú. Vía streaming, la competencia va por la página web de la Confederación Sudamericana de Vóley (www.voleysur.org) y por la app Latina. Todos los detalles los encontrarás en RPP.pe.