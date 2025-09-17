Últimas Noticias
Tabla Sudamericano Vóley Sub 17 2025 EN VIVO: resultados y posiciones durante la fecha 1 del torneo en Lima

Tabla de Posiciones del Sudamericano de Vóley Sub 17 2025
| Fuente: CSV
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

El Sudamericano de Vóley Sub 17 2025 ya está en marcha. Sigue AQUÍ los resultados de la Selección Peruana, que busca la clasificación al Mundial.

La séptima edición del Sudamericano de Voleibol Femenino, categoría Sub 17, tiene como sede a la ciudad de Lima, en Perú. Del 17 al 21 de septiembre, siete selecciones se enfrentan en la competencia clasificatoria para el Mundial del próximo año.

Perú, el anfitrión, se encuentra en el grupo A del Sudamericano de Vóley Sub 17 2025. Según el formato, los equipos que terminen en los dos primeros lugares de sus respectivos grupos avanzarán a las semifinales del torneo.

El representativo nacional apunta a hacerse presente en la segunda edición del Campeonato Mundial de la categoría, tras el primero que se disputó en Lima el 2024.

En el grupo A aparece Perú junto a Chile (sede del Mundial 2026) y Bolivia, mientras que en el grupo B están Brasil, Argentina, Colombia y Venezuela.

Fixture de Perú en el Sudamericano de Vóley Sub 17 2025

Fase de grupos

Miércoles 17 de septiembre

Jueves 18 de septiembre

  • Fecha 2: PERÚ vs. CHILE – 5:30 p.m. | Grupo A

Viernes 19 de septiembre

  • Fecha 3: PERÚ DESCANSA

Tabla de posiciones del Sudamericano de Vóley Sub 17 2025 EN VIVO

GRUPO APartidosGanadosPuntosSet Ratio
1. PERÚ 115MAX
2. BOLIVIA 1000.000
3. CHILE 000--

GRUPO BPartidosGanadosPuntosSet Ratio
1. BRASIL 115MAX
2. ARGENTINA 1143.000
3. VENEZUELA 1010.333
4. COLOMBIA 1000.000

La Selección Peruana de Vóley Sub 17 es dirigida por Marcello Bencardino

| Fuente: FPV

¿Dónde ver el Sudamericano de Vóley Sub 17 2025 EN VIVO?

El Sudamericano de Vóley Sub 17 2025 se podrá ver EN VIVO por TV a través de Latina (canal 2 y 702 HD) en señal abierta, en Perú. Vía streaming, la competencia va por la página web de la Confederación Sudamericana de Vóley (www.voleysur.org) y por la app Latina. Todos los detalles los encontrarás en RPP.pe.

