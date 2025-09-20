Perú vs. Brasil: ¿dónde ver EN VIVO hoy la semifinal del Sudamericano de Vóley Sub 17 en Lima?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Perú vs. Brasil EN VIVO: se enfrentan este sábado 20 de septiembre en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, en Lima (Perú). El partido por la semifinal del Sudamericano de Vóley Sub 17 2025 se jugará a partir de las 8:00 p.m. (hora peruana). La transmisión del partido podrá verse por Latina y la web de la Confederación Sudamericana de Vóley. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

La Selección Peruana consiguió el objetivo principal de clasificar al Mundial de Vóley Sub 17 que se realizará el próximo año en Chile, después de instalarse en las ‘semis’ del Sudamericano en Lima.

Aunque la meta se alcanzó, el equipo dejó dudas en su performance en la fase de grupos, donde venció a Bolivia, pero cayó en cinco sets con Chile, lo que les relegó al segundo lugar de su zona.

Así, Perú tendrá que medir fuerzas con Brasil en la semifinal buscando el pase al partido por el título, un elenco que tampoco mostró su mejor versión en el grupo B tras caer sorpresivamente con Venezuela.

Perú vs. Brasil: ¿cómo llegan a la semifinal del Sudamericano de Vóley Sub 17 2025?

Perú avanzó a la semifinal del Sudamericano Sub 17 tras ocupar el segundo puesto del grupo A, donde venció a Bolivia y cayó ante Chile. En tanto, Brasil fue el líder del grupo B tras imponerse a Colombia y Argentina, mientras que perdió con Venezuela.

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs. Brasil EN VIVO por la semifinal del Sudamericano de Vóley Sub 17 2025?

El partido entre Perú vs Brasil se disputará este sábado 20 de septiembre en el Polideportivo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador (Lima). El recinto tiene capacidad para recibir a 5 000 espectadores, aproximadamente.

Fernanda Pinto es la máxima anotadora de Perú en el SudamericanoFuente: FPV

¿A qué hora juegan Perú vs. Brasil EN VIVO por la semifinal del Sudamericano de Vóley Sub 17 2025?

En Perú , el partido Perú vs Brasil comienza a las 5:30 p.m.

, el partido Perú vs Brasil comienza a las 5:30 p.m. En Brasil , el partido Perú vs Brasil comienza a las 7:30 p.m.

, el partido Perú vs Brasil comienza a las 7:30 p.m. En Chile, el partido Perú vs Brasil comienza a las 6:30 p.m.

En Colombia, el partido Perú vs Brasil comienza a las 5:30 p.m.

En Ecuador, el partido Perú vs Brasil comienza a las 5:30 p.m.

En Bolivia, el partido Perú vs Brasil comienza a las 6:30 p.m.

En Venezuela, el partido Perú vs Brasil comienza a las 6:30 p.m.

En Argentina, el partido Perú vs Brasil comienza a las 7:30 p.m.

En Paraguay, el partido Perú vs Brasil comienza a las 7:30 p.m.

En Uruguay, el partido Perú vs Brasil comienza a las 7:30 p.m.

En México (CDMX), el partido Perú vs Brasil comienza a las 4:30 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Perú vs Brasil comienza a las 6:30 p.m.

En España, el partido Perú vs Brasil comienza a las 00:30 a.m. (domingo)



¿Dónde ver la semifinal Perú vs. Brasil EN VIVO por TV?

El partido entre Perú vs Brasil se podrá ver EN VIVO por TV a través de Latina (2 y 702 HD) en señal abierta de Perú. Vía streaming, irá por la página web de la Confederación Sudamericana de Vóley (www.voleysur.org), el canal de YouTube Ataque Defesa y por la app y web de Latina. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Perú vs. Brasil: últimos resultados

18/09/2025 | Perú 2-3 Chile – Sudamericano Sub 17

17/09/2025 | Perú 3-0 Bolivia – Sudamericano Sub 17