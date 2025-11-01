Universitario vs. Atlético Atenea: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por la Liga Peruana de Vóley?

Universitario vs. Atlético Atenea EN VIVO: se enfrentan este domingo 2 de noviembre en el Coliseo Miguel Grau, en el Callao. El partido corresponde a la fecha 2 de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley Betsson 2025-26 y se jugará a partir de las 5:00 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por Latina. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.





Las ‘Pumas’ vuelven al ruedo para su segunda presentación en la temporada y de inmediato tendrán un duro rival que pondrá a prueba al equipo de Francisco Hervás.

Aunque Universitario le ganó a Atlético Atenea todos los duelos del curso anterior, en la reciente pretemporada las ‘Diosas’ sorprendieron con un 3-0 que generó incertidumbre. Así, la ‘U’ busca reponerse de ese antecedente.

Universitario vs Atenea: ¿cómo llegan a la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26?

Universitario de Deportes debutó en la temporada ganándole por remontada 3-1 a Deportivo Géminis. Por su lado, el estreno de Atlético Atena fue con el triunfo de 3-1 sobre Circolo Sportivo Italiano.

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs Atenea EN VIVO por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26?

El partido Universitario vs. Atlético Atenea se disputará el domingo 2 de noviembre en el Coliseo Miguel Grau, ubicado en la región Callao. El recinto tiene capacidad para recibir a 2 700 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Universitario vs Atenea EN VIVO por la Liga Peruana de Vóley 2025-26?

En Perú , el partido Universitario vs. Atlético Atenea comienza a las 5:00 p.m.

, el partido Universitario vs. Atlético Atenea comienza a las 5:00 p.m. En Argentina, el partido Universitario vs. Atlético Atenea comienza a las 7:00 p.m.



En Colombia, el partido Universitario vs. Atlético Atenea comienza a las 5:00 p.m.

En Ecuador, el partido Universitario vs. Atlético Atenea comienza a las 5:00 p.m.

En Bolivia, el partido Universitario vs. Atlético Atenea comienza a las 6:00 p.m.

En Venezuela, el partido Universitario vs. Atlético Atenea comienza a las 6:00 p.m.



En Brasil, el partido Universitario vs. Atlético Atenea comienza a las 7:00 p.m.

En Uruguay, el partido Universitario vs. Atlético Atenea comienza a las 7:00 p.m.

En Chile, el partido Universitario vs. Atlético Atenea comienza a las 7:00 p.m.

En Paraguay, el partido Universitario vs. Atlético Atenea comienza a las 7:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Universitario vs. Atlético Atenea comienza a las 4:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Universitario vs. Atlético Atenea comienza a las 6:00 p.m.

¿Dónde ver el Universitario vs Atenea EN VIVO?

El partido Universitario vs. Atlético Atenea se podrá ver EN VIVO por TV en señal abierta a través de Latina (Canal 2). Vía streaming se puede ver la web y app de Latina. Todos los detalles los encontrarás en la página web de RPP.pe

Universitario vs Atenea: precios de las entradas

Los precios de las entradas para el Universitario vs. Atlético Atenea, disponibles en la plataforma Joinnus, son los siguientes:

General: 20 soles

Preferente Norte y Sur: 25 soles

Preferente Oriente: 35 soles

Preferente Occidente: 45 soles

Universitario vs Atenea: lista de convocadas de Universitario para el partido