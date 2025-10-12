Últimas Noticias
Universitario vs. Atlético Atenea: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO hoy por la fecha 3 del Atenea Open?

Universitario vs. Atlético Atenea: ¿dónde ver EN VIVO por la Atenea Cup 2025?
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Universitario busca cerrar su participación en el Atenea Open 2025 con una nueva victoria cuando enfrente hoy al Atlético Atenea.

Universitario vs. Atenea EN VIVO: se enfrentan este domingo 12 de octubre en el Coliseo del colegio La Salle, en Breña (Lima). El partido amistoso corresponde a la fecha 3 del Atenea Open 2025 y se jugará a partir de las 5:30 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por Latina. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.


► La garra de las Pumas: Universitario venció 3-0 a Géminis en la fecha 2 del Atenea Open

Liga Peruana de Vóley: estos son todos los fichajes de los equipos para la temporada 2025-2026

Universitario vs Atlético Atenea: ¿cómo llegan a la fecha 3 del torneo amistoso Atenea Open 2025?

Universitario logró su segundo triunfo en la anterior jornada al vencer por 3-0 a Deportivo Géminis. En tanto, el anfitrión Atlético Atenea logró su primera victoria ganándole 3-0 a la Selección Peruana Sub 19.

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs Atlético Atenea EN VIVO en el torneo amistoso Atenea Open 2025?

El partido entre Universitario vs. Atlético Atenea se disputará este domingo 12 de octubre en el Coliseo del Colegio La Salle del distrito de Breña. El recinto tiene capacidad para recibir a 2 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Universitario vs Atlético Atenea EN VIVO en el torneo amistoso Atenea Open 2025?

  • En Perú, el partido Universitario vs Atlético Atenea comienza a las 5:30 p.m. 
  • En Colombia, el partido Universitario vs Atlético Atenea comienza a las 5:30 p.m. 
  • En Ecuador, el partido Universitario vs Atlético Atenea comienza a las 5:30 p.m. 
  • En Bolivia, el partido Universitario vs Atlético Atenea comienza a las 6:30 p.m. 
  • En Venezuela, el partido Universitario vs Atlético Atenea comienza a las 6:30 p.m. 
  • En Chile, el partido Universitario vs Atlético Atenea comienza a las 7:30 p.m. 
  • En Argentina, el partido Universitario vs Atlético Atenea comienza a las 7:30 p.m. 
  • En Brasil, el partido Universitario vs Atlético Atenea comienza a las 7:30 p.m. 
  • En Uruguay, el partido Universitario vs Atlético Atenea comienza a las 7:30 p.m. 
  • En Paraguay, el partido Universitario vs Atlético Atenea comienza a las 7:30 p.m.
  • En México (CDMX), el partido Universitario vs Atlético Atenea comienza a las 4:30 p.m. 
  • En Estados Unidos (Miami), el partido Universitario vs Atlético Atenea comienza a las 6:30 p.m.

¿Dónde ver el Universitario vs Atlético Atenea EN VIVO por TV?

El partido entre Universitario vs. Atlético Atenea por el Atenea Open 2025 se podrán ver EN VIVO por TV y streaming a través de Latina (2 y 702 HD). También podrás seguir el minuto a minuto y todos los detalles por RPP.pe. 

Universitario vs Atlético Atenea: precios de las entradas

Los precios de las entradas para el partido entre Universitario vs. Atlético Atenea, disponibles en la plataforma Joinnus y Yape Entradas, son los siguientes:

  • Entrada general: S/ 25.00

