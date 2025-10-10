No se juega: el Sporting Cristal vs. Universitario quedó suspendido ante la situación política del Perú

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El partido Sporting Cristal vs. Universitario, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025, quedó suspendido según pudo conocer RPP. La situación política del país fue el motivo para que el cotejo no reciba las garantías para su desarrollo.

Debido a los hechos que corresponde a la actualidad política del país, con manifestaciones por llevarse adelante en Lima en los próximos días, se determinó no otorgar las garantías para el choque entre Sporting Cristal y Universitario, que estaba programado para jugarse el miércoles 15 de octubre en el Estadio Nacional.

Ampliación en breve...

Programación fecha 14 del Torneo Clausura

Domingo 12 de octubre

Ayacucho FC vs ADT

Hora: 1:00 p.m. / Estadio: Las Américas (Ayacucho)

Alianza Atlético vs Los Chankas

Hora: 3:30 p.m. / Estadio: Campeones del 36 (Sullana)

Cusco FC vs Comerciantes Unidos

Hora: 6:00 p.m. / Estadio: Inca Garcilaso de la Vega (Cusco)

Lunes 13 de octubre

UTC vs Cienciano

Hora: 1:00 p.m. / Estadio: Germán Contreras (Cajabamba)

Juan Pablo II vs Deportivo Garcilaso

Hora: 3:15 p.m. / Estadio: C.D. Juan Pablo II (Chongoyape)

Martes 14 de octubre

Melgar vs Alianza Universidad

Hora: 6:00 p.m. / Estadio: Monumental UNSA (Arequipa)

Sporting Cristal vs Universitario

Suspendido / Estadio Nacional

Jueves 16 de octubre

Alianza Lima vs Sport Boys

Hora: 8:00 p.m. / Estadio: Alejandro Villanueva (Lima)