No se juega: el Sporting Cristal vs. Universitario quedó suspendido ante la situación política del Perú

El partido entre Sporting Cristal y Universitario, que se iba a disputar el miércoles 15 de octubre en el Estadio Nacional, no recibió garantías para su desarrollo.
El partido Sporting Cristal vs. Universitario, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025, quedó suspendido según pudo conocer RPP. La situación política del país fue el motivo para que el cotejo no reciba las garantías para su desarrollo.
Debido a los hechos que corresponde a la actualidad política del país, con manifestaciones por llevarse adelante en Lima en los próximos días, se determinó no otorgar las garantías para el choque entre Sporting Cristal y Universitario, que estaba programado para jugarse el miércoles 15 de octubre en el Estadio Nacional.
Programación fecha 14 del Torneo Clausura
Domingo 12 de octubre
Ayacucho FC vs ADT
- Hora: 1:00 p.m. / Estadio: Las Américas (Ayacucho)
Alianza Atlético vs Los Chankas
- Hora: 3:30 p.m. / Estadio: Campeones del 36 (Sullana)
Cusco FC vs Comerciantes Unidos
- Hora: 6:00 p.m. / Estadio: Inca Garcilaso de la Vega (Cusco)
Lunes 13 de octubre
UTC vs Cienciano
- Hora: 1:00 p.m. / Estadio: Germán Contreras (Cajabamba)
Juan Pablo II vs Deportivo Garcilaso
- Hora: 3:15 p.m. / Estadio: C.D. Juan Pablo II (Chongoyape)
Martes 14 de octubre
Melgar vs Alianza Universidad
- Hora: 6:00 p.m. / Estadio: Monumental UNSA (Arequipa)
Sporting Cristal vs Universitario
Suspendido / Estadio Nacional
Jueves 16 de octubre
Alianza Lima vs Sport Boys
- Hora: 8:00 p.m. / Estadio: Alejandro Villanueva (Lima)
Descansan: Sport Huancayo y Atlético Grau