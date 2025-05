Flavia Montes aclaró que su no participación con la Selección Peruana de Vóley fue por temas familiares

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Liga Peruana de Vóley llegó a su fin con el título de Alianza Lima y en el deporte de la net llega el momento de la temporada de selección. En Perú comenzarán los trabajos del equipo absoluto femenino bajo la dirección del técnico Antonio Rizola, quien unos días atrás dio a conocer los nombres de un grupo de jugadoras que declinaron la convocatoria el año pasado, entre ellas Flavia Montes.

La central de Universidad San Martín fue consultada por su no participación en la Copa Panamericana 2024 y detalló que su decisión correspondía a un tema familiar con la salud de su madre.

“Me llegaron muchos mensajes diciendo que había traicionado a la patria y que cómo no iba a querer representar a mi país. Eso sucedió el año pasado, las chicas viajaban y mi mamá entraba al quirófano. Quiero mucho a mi patria, he estado representando 10 años a mi país, pero primero es la vida de mi madre. Yo no podía irme sabiendo que podía pasarle algo y estar lejos. Prioricé quedarme y no aceptar por eso”, indicó Flavia Montes en ‘La Cátedra Deportes’.

Flavia Montes, el deseo de volver a la Selección

Flavia Montes, de 24 años, ha jugado en diversas categoría de la Selección Peruana de Vóley e indicó que no le ha cerrado la puerta al conjunto nacional, pero duda de que sea considerada para las próxima competiciones debido a que todavía arrastra una lesión en la rodilla.

“No quería entrar en detalles, porque era algo muy delicado. Este año no sé si jugaré por la selección, estoy lesionada. Entonces, si el profesor Rizola conversa con mi club y llegamos a un acuerdo de yo poder estar con mis compañeras, acompañarlas mientras hago mi terapia y rehabilitación, bienvenido sea. Siempre he estado dispuesta”, contó.

Montes, que retornó a San Martín en la última temporada de la Liga, consiguió el tercer puesto tras derrotar a Universitario, aunque no tuvo actividad en el cierre del campeonato por sus molestias físicas.

“Esta temporada me deja mucho aprendizaje. Este año que comienza la Liga nuevamente espero llegar mejor, que implica que mi pierna esté bien fortalecida, me queda mucho tiempo por jugar”, expresó.

Lista preliminar de convocadas para la Selección Peruana Mayor

Claudia Palza (Rebaza Acosta)

(Rebaza Acosta) Kiara Vicente (Rebaza Acosta)

(Rebaza Acosta) Anthuanett Arteaga (Circolo Sportivo Italiano)

(Circolo Sportivo Italiano) Andrea Villegas (Circolo Sportivo Italiano)

(Circolo Sportivo Italiano) Sandra Ostos (Circolo Sportivo Italiano)

(Circolo Sportivo Italiano) Thaisa Mc Leod (Deportivo Géminis)

(Deportivo Géminis) Jeissy Chía (Túpac Amaru)

(Túpac Amaru) Cristina Cuba (invitada)

Campeonatos de la Selección Peruana de Vóley en 2025

TORNEO CATEGORÍA FECHA SEDE I Copa Sudamericana Mayores Julio (por confirmar) Brasil Copa Panamericana

Mayores Agosto (por confirmar) México