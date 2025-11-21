¡Van por el oro! Lista de convocadas de la Selección Peruana de Vóley Sub 19 para los Juegos Bolivarianos 2025

Equipo listo. Ya se conoce la lista oficial de convocadas para la Selección Peruana de Vóley que participará en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, que se disputará del 3 al 7 de diciembre, en la rama femenina.
Para este certamen, se estableció que la categoría femenina en competir será la Sub 19, por lo que la representación nacional está conformada con la base que acudió este año al Mundial Sub 19.
El entrenador Martín Escudero presentó la lista de 12 jugadoras para los Juegos Bolivarianos 2025, que será la última prueba de la Selección Peruana en todas sus categorías.
Destacan los nombres de Camila Monge y Ariana Vásquez, atletas de 16 años, así como el de Mariana Chalco o el de Fátima Villafuerte.
Para la prueba femenina de los Juegos Bolivarianos, además de Perú participan Colombia, Venezuela y Bolivia.
Tras jugarse en un solo grupo enfrentándose todos contra todos, los dos primeros de la clasificación avanzarán directamente a la final para enfrentarse por la medalla de oro. En tanto, el tercero y el cuarto jugarán por la medalla de bronce.
Lista de convocadas de Perú Sub 19 en los Juegos Bolivarianos 2025
Armadoras: Mariana Chalco y Alexa Vega
Opuestas: Gianella Chanca y Susana Castro
Atacantes: Brenda Quiróz, Camila Monge y Ariana Vásquez
Centrales: Naomi Palomino, Mariángela Silva y Fátima Villafuerte
Líberos: Dafne Díaz y Liana Torres
DT: Martín Escudero / Head coach: Antonio Rizola
Calendario de Perú Sub 19 en vóley de los Juegos Bolivarianos 2025
Miércoles 3 de diciembre
- Partido 1: COLOMBIA vs. VENEZUELA --> 5:00 p.m.
- Partido 2: PERÚ vs. BOLIVIA --> 7:00 p.m.
Jueves 4 de diciembre
- Partido 3: VENEZUELA vs. BOLIVIA --> 5:00 p.m.
- Partido 4: PERÚ vs. COLOMBIA --> 7:00 p.m.
Viernes 5 de diciembre
- Partido 5: COLOMBIA vs. BOLIVIA --> 5:00 p.m.
- Partido 6: PERÚ vs. VENEZUELA --> 7:00 p.m.
Sábado 6 de diciembre
Domingo 7 de diciembre
- Partido bronce: 3RO vs. 4TO --> 10:00 a.m.
- Partido oro: 1RO vs. 2DO --> 12:00 p.m.