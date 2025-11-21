¡Van por el oro! Lista de convocadas de la Selección Peruana de Vóley Sub 19 para los Juegos Bolivarianos 2025

Equipo listo. Ya se conoce la lista oficial de convocadas para la Selección Peruana de Vóley que participará en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, que se disputará del 3 al 7 de diciembre, en la rama femenina.

Para este certamen, se estableció que la categoría femenina en competir será la Sub 19, por lo que la representación nacional está conformada con la base que acudió este año al Mundial Sub 19.

El entrenador Martín Escudero presentó la lista de 12 jugadoras para los Juegos Bolivarianos 2025, que será la última prueba de la Selección Peruana en todas sus categorías.

Destacan los nombres de Camila Monge y Ariana Vásquez, atletas de 16 años, así como el de Mariana Chalco o el de Fátima Villafuerte.

Para la prueba femenina de los Juegos Bolivarianos, además de Perú participan Colombia, Venezuela y Bolivia.

Tras jugarse en un solo grupo enfrentándose todos contra todos, los dos primeros de la clasificación avanzarán directamente a la final para enfrentarse por la medalla de oro. En tanto, el tercero y el cuarto jugarán por la medalla de bronce.

Lista de convocadas de Perú Sub 19 en los Juegos Bolivarianos 2025

Armadoras: Mariana Chalco y Alexa Vega

Opuestas: Gianella Chanca y Susana Castro

Atacantes: Brenda Quiróz, Camila Monge y Ariana Vásquez

Centrales: Naomi Palomino, Mariángela Silva y Fátima Villafuerte

Líberos: Dafne Díaz y Liana Torres

DT: Martín Escudero / Head coach: Antonio Rizola

Waleska Toro se pierde los Juegos Bolivarianos 2025 por lesiónFuente: Volleyball World

Calendario de Perú Sub 19 en vóley de los Juegos Bolivarianos 2025

Miércoles 3 de diciembre

Partido 1: COLOMBIA vs. VENEZUELA --> 5:00 p.m.

--> 5:00 p.m. Partido 2: PERÚ vs. BOLIVIA --> 7:00 p.m.

Jueves 4 de diciembre

Partido 3: VENEZUELA vs. BOLIVIA --> 5:00 p.m.

--> 5:00 p.m. Partido 4: PERÚ vs. COLOMBIA --> 7:00 p.m.

Viernes 5 de diciembre

Partido 5: COLOMBIA vs. BOLIVIA --> 5:00 p.m.

--> 5:00 p.m. Partido 6: PERÚ vs. VENEZUELA --> 7:00 p.m.

Sábado 6 de diciembre

DÍA DE DESCANSO

Domingo 7 de diciembre