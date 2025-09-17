Perú vs Chile EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 2 del Sudamericano de Vóley Sub 17?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Por la clasificación. La Selección Peruana se enfrentará a Chile en el segundo partido del grupo A del Sudamericano de Vóley Sub 17. El conjunto peruano no tuvo problemas para vencer a Bolivia en la primera fecha, y ahora espera derrotar a su rival sureño, quien jugará su primer encuentro. ¿A qué hora juegan y dónde ver el partido EN VIVO?

Perú vs Chile: ¿cómo llegan a la fecha 2 del Sudamericano de Vóley Sub 17 2025



Perú llega al partido tras vencer 3-0 a Bolivia. Chile, en tanto, disputará su primer encuentro del Sudamericano de Vóley Sub 17.

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs Chile en vivo por el Sudamericano de Vóley Sub 17 2025?



El partido entre Perú vs Chile se disputará este jueves 18 de septiembre en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa el Salvador. El recinto tiene capacidad para 5000 espectadores.

¿A qué hora juegan Perú vs Chile en vivo por el Sudamericano de Vóley Sub 17 2025?



En Perú , el partido Perú vs Chile comienza a las 5:30 p.m.

, el partido Perú vs Chile comienza a las 5:30 p.m. En Chile , el partido Perú vs Chile comienza a las 6:30 p.m.

, el partido Perú vs Chile comienza a las 6:30 p.m. En Colombia, el partido Perú vs Chile comienza a las 5:30 p.m.

En Ecuador, el partido Perú vs Chile comienza a las 5:30 p.m.

En Bolivia, el partido Perú vs Chile comienza a las 6:30 p.m.

En Venezuela, el partido Perú vs Chile comienza a las 6:30 p.m.

En Brasil, el partido Perú vs Chile comienza a las 7:30 p.m.

En Argentina, el partido Perú vs Chile comienza a las 7:30 p.m.

En Paraguay, el partido Perú vs Chile comienza a las 7:30 p.m.

En Uruguay, el partido Perú vs Chile comienza a las 7:30 p.m.

¿Dónde ver el partido Perú vs Bolivia en vivo por TV?



El partido entre Perú vs Bolivia se podrá ver EN VIVO por TV a través de Latina (2 y 702 HD). Vía streaming, irá por la página web de la Confederación Sudamericana de Vóley (www.voleysur.org) y por la app y página web de Latina. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Perú vs Chile: últimos resultados

Perú

Perú 3-0 Bolivia