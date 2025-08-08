Perú vs. Colombia: ¿dónde ver EN VIVO por los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Perú vs. Colombia EN VIVO: se enfrentan este viernes 8 de agosto en el Auditorio Multifuncional Unidad Deportiva Morelos, en Colima (México). El partido corresponde a los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025 y se jugará a partir de las 9:00 p.m. (hora peruana). La transmisión del partido podrá verse en el canal de YouTube de la Federación Mexicana de Vóleibol. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.





La Selección Peruana cosechó tres victorias en cuatro partidos de la fase de grupos, consiguiendo clasificar a la ronda de cuartos de la Copa Panamericana como tercero de su zona.

Para tentar un lugar en la semifinal, deberá dejar atrás a Colombia, la selección que anteriormente dirigió Antonio Rizola siendo una pieza fundamental en el crecimiento de su voleibol.

A pesar de la histórica superioridad de la Selección Peruana sobre las ‘cafeteras’, el presente marca una actualidad con más relevancia de las ‘cafeteras’, quienes dominan en el historial reciente e incluso están clasificadas para el Mundial de Vóleibol que se jugará en unas semanas más.

El ganador de esta llave accederá a la semifinal de la Copa Panamericana, donde aguarda el ya clasificado Puerto Rico.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Perú vs. Colombia: así llega la ‘Bicolor’ a los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025

La Selección Peruana ocupó el tercer lugar del grupo A, tras conseguir tres victorias y una derrota en la etapa preliminar. Perú derrotó a Cuba (3-2), a México (3-1) y a Costa Rica (3-0), mientras que cayó frente a Puerto Rico (0-3).

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs Colombia por los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025?

El partido entre Perú vs. Colombia se disputará el viernes 8 de agosto en el Auditorio Multifuncional Unidad Deportiva Morelos, de la ciudad de Colima (México). El reciento tiene capacidad para recibir a 2 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Perú vs Colombia EN VIVO por los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025?

En Perú , el partido Perú vs Colombia comienza a las 9:00 p.m.

, el partido Perú vs Colombia comienza a las 9:00 p.m. En Colombia , el partido Perú vs Colombia comienza a las 9:00 p.m.

, el partido Perú vs Colombia comienza a las 9:00 p.m. En Puerto Rico, el partido Perú vs Colombia comienza a las 10:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Perú vs Colombia comienza a las 8:00 p.m.

En Venezuela, el partido Perú vs Colombia comienza a las 10:00 p.m.

En Ecuador, el partido Perú vs Colombia comienza a las 9:00 p.m.

En Chile, el partido Perú vs Colombia comienza a las 10:00 p.m.

En Bolivia, el partido Perú vs Colombia comienza a las 10:00 p.m.

En Argentina, el partido Perú vs Colombia comienza a las 11:00 p.m.

En Brasil, el partido Perú vs Colombia comienza a las 11:00 p.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido Perú vs Colombia comienza a las 10:00 p.m.

En Canadá (Ottawa), el partido Perú vs Colombia comienza a las 10:00 p.m.

En España, el partido Perú vs Colombia comienza a las 04:00 a.m. (sábado)

¿Qué canales transmiten el Perú vs Colombia EN VIVO por TV y streaming?

Los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025 se podrán ver EN DIRECTO vía streaming en Perú y todo el mundo a través del canal de YouTube de la Federación Mexicana de Voleibol (FMVB). Todos los detalles del partido los encontrarás la sección deportes de RPP.pe.

Perú vs. Colombia: resultados de los últimos enfrentamientos directos

20/08/2024 | Colombia 3-0 Perú – Copa Panamericana

21/08/2023 | Perú 1-3 Colombia – Campeonato Sudamericano

13/08/2023 | Colombia 3-2 Perú – Copa Panamericana

10/08/2023 | Colombia 3-2 Perú – Copa Panamericana

10/08/2022 | Perú 0-3 Colombia – Clasificatorias Juegos Panamericanos 2023