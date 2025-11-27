Perú vs. Curazao: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el vóley masculino de los Juegos Bolivarianos 2025?

Perú vs. Curazao EN VIVO: se enfrentan este viernes 28 noviembre en el Coliseo Eduardo Dibós, en San Borja (Lima). El partido por la fecha 1 del vóley masculino de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 se jugará a partir de las 7:00 p.m. (hora peruana). La transmisión del cotejo podrá verse por RPP Deportes en YouTube. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.





La rama masculina levanta el telón del vóley sala en los Juegos Bolivarianos. El seleccionado peruano, bajo la dirección del cubano Juan Carlos Gala, buscará meterse al podio de la competición en la que los equipos presentan a sus planteles sub 21.

El equipo masculino llegó al podio en Valledupar 2022 para colgarse la presea de bronce, tras vencer en un infartante duelo a República Dominicana.

Con un plantel renovado, Perú tiene el objetivo de pelear por la medalla y su primer encuentro será ante Curazao.

¿Cuál es el fixture de Perú en vóley masculino de los Juegos Bolivarianos 2025?



Viernes 28 de noviembre

Partido 1: VENEZUELA vs. COLOMBIA --> 5:00 p.m.

--> 5:00 p.m. Partido 2: PERÚ vs. CURAZAO--> 7:00 p.m.



Sábado 29 de noviembre

Partido 3: VENEZUELA vs. CURAZAO --> 5:00 p.m.

--> 5:00 p.m. Partido 4: PERÚ vs. COLOMBIA --> 7:00 p.m.



Domingo 30 de noviembre

Partido 5: COLOMBIA vs. CURAZAO --> 5:00 p.m.

--> 5:00 p.m. Partido 6: PERÚ vs. VENEZUELA --> 7:00 p.m.



Lunes 1 de diciembre

DÍA DE DESCANSO

Martes 2 de diciembre

Partido bronce: 3RO vs. 4TO --> 5:00 p.m.

--> 5:00 p.m. Partido oro: 1RO vs. 2DO --> 7:00 p.m.

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs Curazao en vóley masculino de los Juegos Bolivarianos 2025?

El partido Perú vs. Curazao se disputará el viernes 28 de noviembre en el Coliseo Eduardo Dibós, ubicado en el distrito de San Borja. El recinto tiene capacidad para recibir a 4 500 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Perú vs Curazao EN VIVO en vóley masculino de los Juegos Bolivarianos 2025?



En Perú , el partido Perú vs. Curazao comienza a las 7:00 p.m.

, el partido Perú vs. Curazao comienza a las 7:00 p.m. En Curazao , el partido Perú vs. Curazao comienza a las 8:00 p.m.

, el partido Perú vs. Curazao comienza a las 8:00 p.m. En Colombia, el partido Perú vs. Curazao comienza a las 7:00 p.m.

En Venezuela, el partido Perú vs. Curazao comienza a las 8:00 p.m.

En Chile, el partido Perú vs. Curazao comienza a las 9:00 p.m.

En Ecuador, el partido Perú vs. Curazao comienza a las 7:00 p.m.

En Bolivia, el partido Perú vs. Curazao comienza a las 8:00 p.m.



¿Dónde ver el Perú vs Curazao EN VIVO por TV el vóley masculino de los Juegos Bolivarianos 2025?



En Perú, los Juegos Bolivarianos Lima-Ayacucho 2025 podrán seguirse EN VIVO y de manera GRATUITA por el canal de YouTube de RPP Deportes, disponible en TV Smart, celulares, Tablets, PCs y más dispositivos.

RPP Deportes cuenta con señales simultáneas para la transmisión de las competencias EN DIRECTO desde los diversos escenarios de los Juegos Bolivarianos.

Perú vs Curazao: ¿cómo conseguir entradas para el partido de vóley masculino en los Juegos Bolivarianos 2025?

Las entradas para el vóley de los Juegos Bolivarianos son GRATUITAS y el público en general puede adquirirlas en la página bolivarianos2025.ticketmaster.pe.

Para obtener las entradas se debe registrar en el señalado enlace con los datos personales de cada usuario y luego iniciar sesión. Seleccionar deporte, fecha y horario

Cada usuario podrá reservar hasta 2 entradas por deporte y los menores de edad ingresan con su entrada. También se brinda opción para personas con silla de ruedas y un acompañante.

Se deberá confirmar la reserva y recibir las entradas en el correo electrónico registrado.