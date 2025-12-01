Perú vs Venezuela EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 4 de la Liga de Naciones Femenina?

Perú vs Venezuela EN VIVO: se enfrentan este martes 2 de diciembre por la fecha 4 de la Liga de Naciones Femenina 2025. El encuentro se disputará en el Estadio Metropolitano de Lara, desde las 6:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por DSports y DGO. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Venezuela vs Perú: ¿cómo llegan a la fecha 4 de la Liga de Naciones Femenina 2025-26?



Venezuela llega al encuentro luego de empatar 0-0 con Ecuador en la fecha 3 de la Liga de Naciones Femenina. Perú, en tanto, llega tras vencer 3-1 a Chile.

¿Cuándo y dónde juegan Venezuela vs Perú EN VIVO por la Liga de Naciones Femenina 2025-26?



El partido entre Venezuela vs Perú se disputará este martes 2 de diciembre en el Estadio Metropolitano de Lara. El recinto tiene capacidad para 40 312 espectadores.

¿A qué hora juegan Venezuela vs Perú EN VIVO por la Liga de Naciones Femenina 2025-26?



En Perú , el partido Venezuela vs Perú comienza a las 6:00 p.m.

, el partido Venezuela vs Perú comienza a las 6:00 p.m. En Venezuela , el partido Venezuela vs Perú comienza a las 7:00 p.m.

, el partido Venezuela vs Perú comienza a las 7:00 p.m. En Colombia, el partido Venezuela vs Perú comienza a las 6:00 p.m.

En Ecuador, el partido Venezuela vs Perú comienza a las 6:00 p.m.

En Bolivia, el partido Venezuela vs Perú comienza a las 7:00 p.m.

En Argentina, el partido Venezuela vs Perú comienza a las 8:00 p.m.

En Brasil, el partido Venezuela vs Perú comienza a las 8:00 p.m.

En Chile, el partido Venezuela vs Perú comienza a las 8:00 p.m.

En Uruguay, el partido Venezuela vs Perú comienza a las 8:00 p.m.

En Paraguay, el partido Venezuela vs Perú comienza a las 8:00 p.m.

Venezuela vs Perú: alineaciones posibles



Venezuela: Nayluisa Cáceres; Bárbara Martínez, Verónica Herrera, Yenifer Giménez, Raidelin Carrasco; Dayana Rodríguez, Danuska Rodríguez, Bárbara Oliveri; Gabriela García, Ailing Herrera y Deyna Castellanos.

Perú: Mia Shalit; Luana Chamochumbi, Tifani Molina, Claudia Cagnina, Gabriela García, Sandra Arévalo, Mía León, Andrea Thorisson, Valerie Gherson, Alesia García y Raquel Bilcape.

Venezuela vs Perú: últimos resultados en la Liga de Naciones Femenina 2025-26

Venezuela 0-0 Ecuador

Perú 3-1 Chile