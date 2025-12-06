Universitario vs. Rebaza Acosta: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por la Liga Peruana de Vóley?

Universitario vs. Rebaza Acosta EN VIVO: se enfrentan este domingo 7 de diciembre en el Coliseo Miguel Grau, en el Callao. El partido corresponde a la fecha 7 de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley Betsson 2025-26 y se jugará a partir de las 3:15 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por Latina. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.
A excepción de la derrota que sufrió ante San Martín, Universitario ha podido contra todos sus rivales en esta temporada y apunta a seguir por ese camino cuando enfrente a un Rebaza Acosta que atraviesa una mala racha.
Mientras las ‘Pumas’ llegando con dos victoria sin ceder sets, Rebaza llega al duelo con tres derrotas consecutivas, con la última ante Circolo donde ganaba por 2-0 y lo terminó perdiendo en el tie-break.
Universitario vs Rebaza Acosta: ¿cómo llegan a la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2025?
Las Pumas derrotaron por un claro 3-0 a Olva Latino en su anterior presentación de la Liga Peruana de Vóley, mientras que Rebaza Acosta sumó una caída más al ser remontado 2-3 por Circolo Sportivo Italiano.
¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs Rebaza Acosta EN VIVO por la Liga Peruana de Vóley 2025?
El partido Universitario vs. Rebaza Acosta se disputará el domingo 7 de diciembre en el Coliseo Miguel Grau, ubicado en la región Callao. El recinto tiene capacidad para recibir a 2 700 espectadores, aproximadamente.
¿A qué hora juegan Universitario vs Rebaza Acosta EN VIVO por la Liga Peruana de Vóley 2025?
- En Perú, el partido Universitario vs. Rebaza Acosta comienza a las 3:15 p.m.
- En Argentina, el partido Universitario vs. Rebaza Acosta comienza a las 5:15 p.m.
- En Colombia, el partido Universitario vs. Rebaza Acosta comienza a las 3:15 p.m.
- En Ecuador, el partido Universitario vs. Rebaza Acosta comienza a las 3:15 p.m.
- En Bolivia, el partido Universitario vs. Rebaza Acosta comienza a las 4:15 p.m.
- En Venezuela, el partido Universitario vs. Rebaza Acosta comienza a las 4:15 p.m.
- En Brasil, el partido Universitario vs. Rebaza Acosta comienza a las 5:15 p.m.
- En Uruguay, el partido Universitario vs. Rebaza Acosta comienza a las 5:15 p.m.
- En Chile, el partido Universitario vs. Rebaza Acosta comienza a las 5:15 p.m.
- En Paraguay, el partido Universitario vs. Rebaza Acosta comienza a las 5:15 p.m.
- En México (CDMX), el partido Universitario vs. Rebaza Acosta comienza a las 2:15 p.m.
- En Estados Unidos (Miami), el partido Universitario vs. Rebaza Acosta comienza a las 4:15 p.m.
¿Qué canal transmite el Universitario vs Rebaza Acosta EN VIVO?
El partido Universitario vs. Rebaza Acosta se podrá ver EN VIVO por TV en señal abierta a través de Latina (Canal 2). Vía streaming se puede ver la web y app de Latina. Todos los detalles los encontrarás en la página web de RPP.pe
Universitario vs Rebaza Acosta: precios de las entradas
Los precios de las entradas para el Universitario vs. Rebaza Acosta, disponibles en la plataforma Joinnus, son los siguientes:
- General: 20 soles
- Preferente Norte y Sur: 25 soles
- Preferente Oriente: 35 soles
- Preferente Occidente: 45 soles
Universitario vs Rebaza Acosta: últimos resultados
- 29/11/2025 | Olva Latino 0-3 Universitario – Liga Peruana
- 23/11/2025 | Kazoku No Perú 0-3 Universitario – Liga Peruana
- 15/11/2025 | San Martín 3-2 Universitario – Liga Peruana
- 30/11/2025 | Rebaza Acosta 2-3 Circolo Sportivo – Liga Peruana
- 22/11/2025 | Alianza Lima 3-0 Rebaza Acosta – Liga Peruana
- 15/11/2025 | Olva Latino 3-2 Rebaza Acosta – Liga Peruana