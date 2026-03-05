Código de bono Inkabet Perú: obtén hasta S/ 500 de bienvenida

Aprende cómo conseguir el Inkabet bono de bienvenida de hasta S/ 500, desde el registro hasta cómo utilizarlo en apuestas deportivas o tus juegos de casino favoritos.

¿En qué consiste el Inkabet bono de bienvenida?

La bonificación de bienvenida, que puede llegar hasta S/ 500 para tus apuestas deportivas o S/ 500 + 300 giros gratis para casino. La mejor parte es que no necesitas un código de bono Inkabet para acceder al mismo. Basta con crear tu cuenta, realizar un depósito y cumplir con los requisitos que te contaremos más adelante.

Bono de bienvenida Inkabet Características TyC Bienvenida deportes Apuesta gratis del 100 % de tu primer depósito hasta S/ 500. Primer depósito desde S/ 20. Apuestas con cuota mínima de 1.90. Rollover x8. Bienvenida casino 100 % de tu primer depósito hasta S/ 500 y hasta 300 giros gratis Depósito mínimo de S/ 20.

Términos y condiciones del Inkabet bono de bienvenida

Investigamos cuáles son los requisitos que debes cumplir para poder utilizar correctamente el bono que elijas. Puedes elegir entre el bono de hasta S/ 500 para apuestas deportivas o el de casino del mismo importe pero con un plus de 300 giros gratis distribuidos en seis posibles niveles, dependiendo del importe del primer depósito en la plataforma.

TyC del bono de bienvenida deportes

Debes ser mayor de 18 años.

Únicamente para nuevos clientes.

Plazo para solicitar la oferta: 7 días desde el registro.

7 días desde el registro. Depósito mínimo: S/ 20.

S/ 20. Monto máximo de la bonificación: S/ 500.

S/ 500. Requisito de apuesta primer depósito: Monto del bono a cuota mínima de 1.90 en un plazo de 30 días.

Monto del bono a cuota mínima de 1.90 en un plazo de 30 días. Requisito de apuesta del bono: Rollover de 8x en apuestas con cuota mínima de 1.90 para poder retirar las ganancias obtenidas.

TyC del bono de bienvenida Casino

Plazo para solicitar el bono: 364 días desde el registro.

364 días desde el registro. Depósito mínimo: S/ 20.

S/ 20. Rollover: 30x

30x Plazo para requisito de apuesta: 30 días.

Activa tu código: registro en Inkabet Perú

Para poder activar tu bono de bienvenida Inkabet, deberás registrarte en Inkabet. Aquí te explicamos paso a paso cómo hacerlo:

Crea una cuenta en Inkabet Perú ingresando a su sitio web desde tu PC, teléfono celular o tablet. Haz clic en el botón gris “Registrarse”. Completa el formulario de registro con todos tus datos reales: nombre, apellido, edad, fecha de nacimiento, dirección, correo electrónico y teléfono. Crea tu usuario y contraseña. Marca la casilla aceptando los términos y condiciones. A la vez, confirma que eres mayor de edad. Pulsa el botón “Regístrate” y ¡listo!, ya creaste tu cuenta.

El siguiente paso es verificar la cuenta, cargando una foto de tu DNI por ambos lados más un recibo actual de servicio público. Aunque, si lo prefieres, puedes completar este paso en cualquier momento desde tu perfil.

Por último, realiza tu primer depósito de mínimo S/ 20 para activar el Inkabet bono de bienvenida. recuerda que no necesitas un Código promocional Inkabet para accedet a este último.



Comparación con otros códigos promocionales de Perú

En el país, se encuentran operando importantes plataformas de apuestas y casinos online. Sin embargo, entre las mejores se encuentran Inkabet, Betano y Doradobet.

Veamos una tabla comparativa entre el código de bono Inkabet, el Código promocional Betano y el Código promocional Doradobet:

Casas de apuestas y casino Código promocional Bono de bienvenida casino y deporte Inkabet Conseguir bono Inkabet>> Bono del primer depósito: Hasta S/ 500.

Bono de bienvenida casino: Hasta S/ 500 y 300 giros gratis. Doradobet APUESTAMAX Bono de registro: Hasta S/ 50 + 50 giros gratis.

Bono del primer depósito del 150 % hasta S/ 500. Betano BETAPE Apuesta gratis de S/ 80 u 80 giros gratis para el casino.

Tanto el código promocional Doradobet como el código promocional Betano proporcionan buenas oportunidades de juego. Sin embargo, la ventaja de Inkabet es que puedes elegir el monto de tu Inkabet bono de bienvenida para casino sin necesidad de usar un código promocional.