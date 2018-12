La periodista y piloto Fernanda Kanno y su copiloto para este Dakar, Alonso Carrillo, posan para una fotografía | Fuente: EFE | Fotógrafo: Ernesto Arias

Con un Dakar ya a sus espaldas, la periodista y piloto Fernanda Kanno vuelve al rally más duro del mundo para intentar convertirse en la primera peruana en terminar la carrera.



"Creo que estoy lista para terminar el Dakar. Quiero salir de Lima y volver a Lima después de esos once días como la primera mujer peruana en terminar la carrera más dura del mundo", afirmó Kanno.



En la última edición del Dakar se vio obligada a abandonar por un problema mecánico en su todoterreno que la dejó fuera de carrera cuando faltaban pocas etapas para llegar a la meta.



En esa ocasión era una piloto inexperta que iba 'De 0 al Dakar', nombre que le dio a su equipo, pero para la edición de 2019, con salida y llegada en su natal Lima, ha entrenado fuertemente en los últimos meses.



"El año pasado no sabía nada. Fui a ciegas. Otros pilotos peruanos que habían corrido el Dakar me habían explicado lo que me iba a encontrar, había leído el reglamento y había aprendido también a navegar, pero solamente el Dakar te prepara para el Dakar", relató Kanno.



"Yo fui a ciegas, pero es como la teoría y la práctica. Y ahora voy a ir entendiendo mejor cómo manejar los tiempos, dosificar la energía, además de cómo es el reglamento y qué cosas puedo hacer y no hacer", añadió.



A pesar de que estuvo cerca de terminar el Dakar en su primer intento, resultó una novedosa experiencia para ella que ha buscado difundir para animar a más chicas a perseguir sus sueños.



"Soy muchísimo más feliz porque cumplí el sueño que tenía de chica, y en base a la experiencia que hemos tenido al correr en enero he podido contar esta historia a muchísimas personas", valoró.





"Para mí fue un privilegio poder contar a tantas mujeres cómo una chica puede estar en la carrera más dura del mundo sin importar lo que te digan o cuántas veces duden de ti. Eso hace que todo sea mucho más bonito porque me he dado cuenta de que hay muchas más chicas como yo, que quieren hacer lo mismo que yo", agregó.



Ese mensaje ha impulsado en parte a que su compatriota Gianna Velarde se sume a Kanno para ser la primera peruana que correrá el Dakar en moto.



"Estoy contenta de que Gianna vaya a correr. Para mí los 'moteros' son igualmente suicidas. Me parece muy valiente querer hacerlo en moto sobre todo porque he visto cómo sufren", contó.



"Creo que las chicas como Gianna pensaban en el Dakar en algún momento pero les faltaba ese empujoncito. Este es el Dakar para los peruanos", apuntó Kanno en referencia al recorrido del rally, que por primera vez en su historia se ceñirá a un único país, Perú.



La piloto limeña también valoró la presencia de su amiga Andrea Lafarja, la primera paraguaya en correr el Dakar, quien será su rival en la categoría de coches.



"Andrea es una chica increíble, muy guerrera. Además es muy guapa, se cuida mucho. La ves muy femenina y muy linda, pero cuando está en la camioneta es una bestia. Estuvo en el Desafío Inca, entrenó con nosotros y actualmente es campeona paraguaya de cross country", recordó.



(Con información de EFE)