Fueron 26 los pilotos que participaron en la categoría de cuatrimotos, en el Rally Dakar 2019. Sin embargo, no todos llegaron a la meta. Entre la etapa dos y la seis, abandonaron 11 personas, entre ellas el peruano Christian Málaga.

De los 15 que quedaron en competencia, Emilio Choy fue nuestro representante. Y superó las expectativas: el pilo de 20 años, el más joven de todo el Rally, quedó en el Top 10 de cuatriciclos.

"Estoy muy contento de haber terminado este Dakar 2019. Las dunas han estado muy complicadas, pero supimos manejar etapa tras etapa. En Tanaka (Arequipa) aceleré porque estábamos peleando la etapa, pero me dijeron que la idea era llegar, no pelear adelante. Teníamos que cuidar la moto, ya que no teníamos asistencia", dijo tras terminar la etapa 10.

El ganador de la categoría cuatrimotos fue el argentino Nicolás Cavigliasso, con un tiempo total de 43h 01' 54''. Emilio Choy ocupó el décimo puesto con un tiempo total de 60H 38' 44''.