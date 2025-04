Gran susto: a Fernando Alonso se le salió el volante del Aston Martin en pleno giro [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Durante las prácticas previas al Gran Premio de Baréin de Fórmula 1 se registró un momento insólito en plena carrera. A Fernando Alonso se le salió el volante de su Aston Martin y rodó sin dirección durante unos metros.

"Hay que cambiar el volante, hay un problema en el volante. Se está apagando", dijo el piloto español por la radio a los ingenieros de su equipo.

Fernando tuvo que sostener el volante y buscar direccionarlo para ir a la revisión técnica para su vuelta a los boxes, mientras Aston Martin investiga el problema.

¡ALONSO SACÓ EL VOLANTE EN PLENO GIRO!



📺 El #BahrainGP y toda la #Formula1, en vivo por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/wzxMuCUafA — SportsCenter (@SC_ESPN) April 11, 2025

“El volante no se ajustaba bien a la columna (de dirección), no podía cambiar las marchas. En un momento se apagó y tampoco me podía comunicar con el equipo. En la última curva directamente el volante estaba suelto, así que imaginé que había algún problema", mencionó.

Otro video muestra que el equipo técnico intentó tapar la operación a la espera de la llegada del delegado técnico. Fueron 35 minutos en los que Aston Martin intentó evaluar el problema y puso un nuevo volante, que volvió a fallar, pero sirvió para hallar el origen del asunto: había que cambiar la barra de dirección.

"Los mecánicos rápidamente cambiaron las partes y todo fue bien. Fue un susto, pero gracias a todos en el garaje por arreglarlo”, señaló Fernando Alonso.

Susto en el cuerpo, respiración acelerada, cara de incredulidad, columna de dirección rota... Este es el #AstonMartin actual, es que ni del volante te puedes fiar. pic.twitter.com/0GtmxR8mZN — Diego Alonso (@DiegoAlonsoF1) April 11, 2025

Previa a la carrera en Baréin

El australiano Oscar Piastri (McLaren) fue el más rápido este viernes al imponerse sobre su compañero, el inglés Lando Norris, líder del Mundial de Fórmula 1, en el segundo libre para el Gran Premio de Baréin, el cuarto del año, en el circuito de Sakhir. Los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) marcaron el décimo y el decimoquinto tiempo, respectivamente.

En la mejor de sus 28 vueltas, Piastri cubrió los 5.412 metros de la pista del desierto de las afueras de Manama en un minuto, 30 segundos y 505 milésimas.

Exactamente, 154 menos que Norris; y con una ventaja de 527 sobre el inglés George Russell (Mercedes), que marcó -al igual que los anteriores, con el neumático blando- el tercer tiempo de la sesión.