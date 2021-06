La segunda vuelta se llevará a cabo el 6 de junio y, en medio de la pandemia de COVID-19, se han establecido nuevas medidas para evitar aglomeraciones. | Fuente: Andina

A pocos días de las Elecciones Generales 2021, donde los ciudadanos tenemos la responsabilidad de elegir al presidente y vicepresidentes de la República en un contexto excepcional debido a la pandemia que vivimos, aún tenemos algunas preguntas sobre cómo se llevará a cabo esta segunda vuelta y qué ha cambiado respecto a los primeros comicios.

Una de las dudas más frecuentes es: ¿se puede votar en la segunda vuelta sin haber votado en la primera y a pesar de no haber pagado la multa electoral? Sí, las personas que no votaron en la primera vuelta y que todavía no pagan la multa no están impedidas de ir a sufragar en la segunda vuelta electoral. Además, también pueden participar los miembros de mesa que no cumplieron su labor.

De igual forma, en el proceso electoral del domingo 06 de junio también está permitido votar con el DNI vencido. De acuerdo con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), los documentos nacionales de identidad (DNI) que hayan caducado o estén por caducar mantendrán su vigencia hasta el 30 de junio de este año, incluyendo los DNI de menores (amarillos) de quienes hayan cumplido la mayoría de edad recientemente.

¿Qué pasa si no voto?

En nuestro país, ir a votar es obligatorio para todos los mayores de 18 años y, en el caso de los mayores de 70 años, el voto es opcional. Asimismo, durante esta crisis sanitaria, las personas en grupos de riesgo por la COVID-19 están exentas del pago de la multa por omisión al sufragio.

Sin embargo, de no pertenecer a algunos de estos grupos y no ejercer su voto, la multa es de S/ 88 en un distrito no pobre, S/. 44.00 en un distrito pobre y S/. 22.00 en un distrito pobre extremo.

Por otro lado, al igual que en la primera vuelta, los ciudadanos que se desempeñen como miembros de mesa recibirán una compensación económica de S/120 y, en caso de no cumplir con su responsabilidad, deberán pagar una multa de S/220.

Además, si no cumples con la función de miembro de mesa y a la vez no votas, tendrás que pagar dos multas: una por omisión a la instalación de la mesa y la otra por omisión al sufragio.

EL DATO Si eres miembro de mesa debes llegar a tu local de votación a las 6 a.m. para instalar su mesa puntualmente. Si no fuiste elegido miembro de mesa, pero te interesa serlo puedes llegar a las 7 a. m. y ofrecerte en tu propia mesa si faltan titulares o suplentes.

¿Dónde y a qué hora me toca votar en la segunda vuelta?

De acuerdo a lo planificado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en esta segunda vuelta se sufragará en la misma mesa y el mismo local asignados en la primera. De igual forma, también se mantendrá el horario de votación de 7 a. m. a 7 p. m.

No obstante, lo que cambiará esta vez es el horario recomendado para evitar las aglomeraciones y reducir el tiempo de exposición. De esta manera, se sugiere que este domingo 6 de junio los adultos mayores y otras personas vulnerables voten entre 2 y 4 de la tarde.

Para el resto de ciudadanos, el organismo electoral sugiere sufragar de manera escalonada según el último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI). Así, en la primera franja horaria, de 7 a. m. a 8 a. m., votarían quienes tienen un DNI terminado en 1 y así sucesivamente hasta las 7 de la noche.

Horario de votación sugerido para la segunda vuelta, según tu número de DNI. | Fuente: ONPE

Recuerda que puedes revisar tu local de votación y conocer si eres miembro de mesa a través de https://www.consultamiembrodemesa.eleccionesgenerales2021.pe/

Algunos consejos para ir a votar tranquilos

Beat, la app de movilidad, recomienda que una vez hayas verificado datos como tu local de votación y mesa de sufragio para hacer el proceso electoral más rápido, recuerdes que en todo momento debes cumplir los siguientes protocolos de seguridad para prevenir la COVID-19:

Utiliza doble mascarilla.

Usa protector facial para mayor seguridad.

Recibe alcohol en gel para desinfectar tus manos o lleva tu propia botellita.

Mantén el distanciamiento físico de mínimo un metro y medio respecto a otra persona.

Lleva tu lapicero de tinta azul.

¿Puedo ir a votar en auto?

Dependiendo de la distancia a tu local de votación, podrás ir caminando, en bicicleta, en transporte público, en auto particular o pedir un Beat. Ya se publicó el decreto que permite que el domingo 6 de junio puedan circular vehículos particulares, a nivel nacional, exclusivamente para trasladarse a ejercer su derecho de sufragio y participen como miembros de mesa, cumpliendo protocolos.

Si aún no descargas Beat, la app ha puesto a disposición el cupón MUEVETE para obtener s/5 soles de descuento en tu primer viaje.