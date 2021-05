Candidatos presidenciales Pedro Castillo y Keiko Fujimori. | Fuente: Facebook: Pedro Castillo/Keiko Fujimori

Pedro Castillo de Perú Libre y Keiko Fujimori de Fuerza Popular participarán en el debate definitivo, en la semana previa a la segunda vuelta de las elecciones generales. A diferencia del debate de equipos técnicos, el de candidatos será fundamental para la decisión final que tomen los electores, señalaban analistas en un anterior informe.



Recordemos que los debates presidenciales de segunda vuelta han dejado imborrables momentos en el imaginario del electorado que aún hasta el día de hoy son recordados. Por ejemplo, cuando Pedro Pablo Kuczynski le replicó a Keiko Fujimori: “Tú no has cambiado pelona, sigues siendo la misma” en el 2016 o cuando el entonces outsider Alberto Fujimori con su Cambio 90 sacó la portada del diario Ojo que tenía en su primera plana que su contendor Mario Vargas Llosa había ganado el debate que aún no concluía.



La última encuesta de IPSOS ha mostrado que Castillo adelanta a Fujimori en la carrera a Palacio de Gobierno. El simulacro de votación de IPSOS, publicado el domingo 21 de mayo, ubicó al candidato de Perú Libre con el 45% de los votos emitidos contra el 40.7% obtenido por la candidata de Fuerza Popular. En votos válidos, se traduce en 52.6% para Castillo y 47.4% para Fujimori.

Por otro lado, el simulacro de votación de DATUM, publicado este 28 de mayo, muestra un empate técnico. El candidato presidencial Pedro Castillo (Perú Libre) obtiene un 42.6 % de respaldo, frente a un 41.7 % de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori,

Una mirada a los debates

Lilian Kanashiro, magíster en Ciencia Política e investigadora de la Universidad de Lima, indica que los debates presidenciales han logrado con los años un mayor posicionamiento e institucionalización. “Lo ideal es que un candidato no solo recorra calles, marcados y realice mítines, sino que tenga una agenda nutrida en donde tenga que exponer y someter a consideración sus propuestas o planes de gobierno”, señala.

A partir del 2016, los debates electorales han empezado a explorar una diversidad de formatos y así se dejó atrás el formato en el que solamente el candidato le hablaba a la audiencia, refiere la investigadora. Por ejemplo, en los debates organizados este año por el Jurado Nacional de Elecciones, se ha visto dinámicas como las bolsas de tiempo, las duplas y las preguntas ciudadanas.



“Se está dando intentos porque el moderador no sea alguien que solo mida el tiempo, sino que al ser un periodista pueda tener un rol activo en el debate. A veces esas cosas no son tan populares, pero viendo la experiencia internacional son mejoras significativas que enriquece la información, porque la información que uno recibe de un debate no es solo lo que dice el candidato, sino también cómo se enfrenta y se relaciona con un contendor. Esas cosas las está asimilando la audiencia. No solo lo que dice, sino también cómo recibe un ataque y le da la vuelta y se lo devuelve al contendor. A partir del 2016, ya tenemos mayores oportunidades para ver a candidatos interactuando entre ellos, con dinámicas distintas”, detalló Kanashiro.

¿Qué estrategia tendría Pedro Castillo?

El candidato de Perú Libre llega con una ligera ventaja al debate de este domingo. Para el investigador del Centro Wiñaq Fernando Tincopa, Pedro Castillo tiene que cumplir un rol en el debate referido al control de daños para mantener su alta aprobación.

“La estrategia de Castillo para esta segunda vuelta es mantener la polarización en el eje corrupción/anticorrupción que es un eje que puede tener más ventaja y mantener la polarización de la campaña en el eje pobres vs. rico, pueblo vs. elite. Ese es un eje que parece ha convocado gran parte de su apoyo en provincias. Dado que el debate es en provincia, probablemente sirva mucho mantenerlo como la opción de cambio”, manifestó.

Para la politóloga Paula Távara, Castillo podría tener un debate aceptable, teniendo en cuenta que llega con ventaja, si mantiene sus premisas sobre su distanciamiento de Cerrón o su respeto a la democracia. “Porque llega en primer lugar y porque los diversos errores o problemas que ha tenido su campaña no parecen haberle afectado al porcentaje de votación que ya tiene, creo que mantener la premisa sobre su distancia de Cerrón o sobre su respeto a la democracia e insistir en sus alegorías al pueblo, y quizás hacer algunas propuestas y algunos buenos golpes, por ejemplo, en el tema de lucha contra la corrupción, podría ser suficiente para que tenga un debate aceptable”, manifestó.

Por su parte, Kanashiro indica que Castillo podría optar por mantener los mismos temas que ha estado impulsando en esta segunda vuelta. “Si bien el candidato Castillo tiene ventaja, según las encuestas, también debe saber que eso no asegura nada. El crecimiento del candidato Castillo fue en la última semana, entonces lo que va a tratar de seguir manteniendo son los mismos tópicos o temas y responder o defenderse de los ataques de la candidata Fujimori”, refirió.



¿Qué estrategia tendría Keiko Fujimori?



A evaluación de Tincopa, Keiko Fujimori podría polarizar con Castillo en el eje de corrupción/anticorrupción y recordó que en el debate en Chota intentó en reiteradas oportunidades vincularlo a Vladimir Cerrón y su sentencia por corrupción. “Creo que su equipo le está aconsejando que polarice también en el eje de terrorismo. La vinculación de Castillo a Movadef y Sendero va a ser utilizado como parte de su estrategia en el debate. No sé si ese uso sea correcto, pero parece ser que lo va a utilizar”, sostuvo.

Otro eje que considera podría ser utilizado es el eje anticomunista. “Probablemente la polarización en el eje anticomunista aparezca muchísimo más en el tema económico. La discusión del tema político, por ejemplo, en la discusión sobre seguridad, traiga a la luz, las vinculaciones con el terrorismo. En cada espacio se abren frentes de espacio de ataque para Fujimori, ya sea porque la coyuntura lo propicie o porque parece ser parte de la estrategia que ha estado utilizando en las últimas semanas”, indicó Tincopa.

Según Kanashiro, es probable que Fujimori sea mucho más agresiva en el debate y al mismo tiempo busque conquistar votos en un electorado que desconfía de su candidatura. “Se trata de obtener votos en aquellos sectores que la rechazan y lo otro también es qué ofrece para decidir algún cambio en el sector de indecisos. Se juega mucho [en el debate]. En cierto sentido, los estudios sobre debates electorales señalan que lo que hacen los debates es reforzar las posiciones que ya tiene el electorado, solo que el caso peruano podría ser la excepción por el componente de la volatilidad. La gente cambia con mucha facilidad su voto de uno a otro, por más que declare en las encuestas que su voto ya está decidido”, manifestó.

A evaluación de Paula Távara, Keiko Fujimori podría optar más bien por una imagen no tan agresiva si no por un discurso que llame más a la unidad e integración. “Creo que ha tomado nota de que la campaña de la agresividad no le estaba funcionando ya. Estaba consiguiéndole más rechazo que apoyo y probablemente va a esforzarse por un discurso de colectividad. El problema que tiene la señora Fujimori cuando opta por esa estrategia es ser creíble. Parece ser más creíble cuando es agresiva que cuando trata de mostrarse más afable”, dijo.

El efecto del debate en el voto

Tincopa señala que el debate de este domingo podría tener consecuencias en el voto. “Dada la coyuntura, lo diferente de esta elección tan reñida, parece ser que sí definiría y sí servirían esos pequeños puntos para acortar la brecha y generar escenarios distintos”, manifestó.

De acuerdo a su análisis, existe una cantidad de indecisos que probablemente tiene inclinación hacia un determinado candidato, pero no lo expresara hasta el día de elección. “La característica de la gente que decide su voto a último momento o incluso durante la cola de la votación está caracterizada más por el voto contestario. Hasta el momento, esa opción de cambio es Castillo. También hemos visto que la característica de ese votante es que pueda activar su voto por el miedo o por el rechazo. Si el debate sirve para activar el miedo al terrorismo o el miedo al comunismo, entonces esa población indecisa que decide su voto a última hora y que antes votaba por la opción de cambio podría votar bajo drivers [motivacionales] como el miedo o el rechazo”, manifestó.



A diferencia de Tincopa, Paula Távara cree que grandes cambios no se darían, salvo que ocurra algo muy grave. “Cuando pienso en algo grave, pienso en que uno de los dos tenga una reacción fuera del guion, pierda los papeles o que muestre pruebas de alguna situación en particular. Creo que como está tan polarizado el voto y al mismo tiempo entre los votantes ya tan decidido, entonces no me atrevería a afirmar que el debate del domingo vaya a ser un vuelco. Las acciones de la última semana, incluido el debate, podrían tener un efecto, pero eso depende también de cuánto margen mantienen en las encuestas”, dijo.



Kanashiro, por su parte, señala que el voto en el Perú es muy volátil y su cambio se produce con mucha facilidad. “Depende de la performance de los candidatos. Tampoco podemos decir que se va a dar [un cambio en el voto]. Todo depende de lo que los candidatos realicen. Digamos que Castillo tiene que proteger lo ganado y Fujimori tiene que salir a conquistar porque lo necesita. Es su última aparición o performance”, indicó.



PODCAST RPP | Qali Warma dice que entrega de alimentos está garantiza en Vizcatán del Ene

El director ejecutivo del programa alimentario, Fredy Hinojosa Angulo, anunció desde San Miguel del Ene, una acción social con la entrega de más de diez toneladas de alimentos.