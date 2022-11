Iquitos Bike y Alimento Pendiente: Conoce las iniciativas que promueven el trabajo en comunidad para enfrentar las consecuencias de la pandemia

Charles Zevallos y Estefanie Renteria, creadores de Iquitos Bike y Alimento Pendiente. | Fuente: Protagonistas del Cambio UPC

La pandemia de la COVID-19 impactó en la vida de los peruanos a nivel sanitario, pero también económico y social. Todos estos factores han contribuido al aumento de una serie de problemas de salud mental en la región. Por ejemplo, en una encuesta realizada en el 2021 por el Foro Económico Mundial en 30 países en todo el mundo, más de la mitad de los participantes de Chile, Brasil, Perú y Canadá expusieron que su salud mental había empeorado desde el comienzo de la pandemia, superando el promedio global.

Por su parte, como consecuencia de la pérdida de empleos, el aumento de la pobreza y la falta de acceso a alimento, a nivel nacional surgieron las ollas comunes. Actualmente, los usuarios de estas organizaciones comunitarias superan los 250 mil usuarios que encuentran en ellas su principal fuente de alimentación en contexto de crisis.

Pensando en las necesidades de esta “nueva normalidad”, Charles Zevallos y Estefanie Renteria impulsaron iniciativas que salen adelante gracias a la participación de los miembros de su comunidad.

Iquitos Bike: La bicicleta como medio de transporte y promoción del turismo

¿Sabías que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), nueve de cada diez personas en el mundo respiran aire perjudicial para la salud? Ante este problema, muchas ciudades a nivel global han optado por promover el uso de bicicleta, un medio de transporte que, además de ser accesible, puede reducir la contaminación ambiental y acústica.

Charles Zevallos Villamar encontró en Iquitos una ciudad con el potencial para beneficiarse de la bicicleta y a su vez fomentar el turismo. “Iquitos Bike nace con un grupo de amigos cuando hace 2 años acordamos salir en nuestras bicicletas a recorrer una de nuestras rutas por la selva. En medio de la pandemia, fue el medio de transporte que nos ayudó a mantenernos recreados y aportó a nuestra salud mental”, cuenta.

Actualmente, Iquitos Bike es una organización de jóvenes líderes amazónicos que promueve su cultura, la educación ambiental y el deporte a través del uso de la bicicleta. Su principal servicio son los tours guiados en bicicleta por el centro de la ciudad y la selva amazónica. “Los beneficiados por el emprendimiento son las comunidades originarias de nuestra selva amazónica por donde realizamos los tours en bicicleta, pues vamos a sus lugares turísticos y consumimos del servicio de alimentos y artesanía”, explica Charles.

Iquitos Bike es una organización de jóvenes líderes amazónicos que promueve la educación ambiental y el deporte. | Fuente: Iquitos Bike

A la fecha, han realizado un evento deportivo de triatlón denominado "Tri Iquitos" con la participación de 206 atletas y han sido parte de la planificación de la primera ciclovía recreativa en el distrito de Punchana y de Iquitos. Gracias a todo su trabajo, Iquitos Bike ha sido uno de los 10 proyectos ganadores del programa Protagonistas del Cambio de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).

“Haber compartido esta experiencia con otros jóvenes nos impulsa a crear una comunidad y un mundo mejor. Es una de las experiencias más gratificantes de mi vida y tengo esperanza en que se está haciendo algo más grande que nosotros”, concluye Zevallos y espera seguir involucrando a muchos jóvenes en una visión con la bicicleta como medio de empoderamiento, salud integral y sostenibilidad.

Su principal servicio son los tours guiados en bicicleta por la selva. | Fuente: Iquitos Bike

Alimento Pendiente: Un programa integral para fortalecer a las ollas comunes

En el Perú, más de 1 millón 300 mil personas –que representan el 4% de la población– no pueden cubrir el costo de una canasta básica de alimentos, según un estudio de APOYO Consultoría. Además, durante la crisis sanitaria, en Lima Metropolitana la pobreza aumentó 11 puntos al pasar de 14% el 2019 a 25% el 2021, teniendo como una de sus consecuencias la falta de acceso a una alimentación adecuada.

Esta situación preocupó a Estefanie Renteria, quien desde hace muchos años trabaja para ayudar a las familias vulnerables del país. “Desde mi paso por la vida escolar, encontré en el voluntariado una forma de servir que me ha permitido comprender distintas realidades. Y aunque lo he practicado desde pequeña, no fue hasta el 2017 en que este se convirtió en una actividad permanente en mi vida”, cuenta.

A raíz de la emergencia sanitaria del COVID-19, como parte de la ONG Juguete Pendiente, Estefanie impulsó el programa Alimento Pendiente para dar respuesta a la urgente necesidad de alimentación a nivel nacional. El objetivo del programa es facilitar el acceso a productos de primera necesidad, apoyar con el equipamiento de las ollas comunes y fortalecer las capacidades de las líderes, en su mayoría mujeres, para su sostenibilidad en el tiempo.

Alimento Pendiente se enfoca en ayudar a las ollas comunes a nivel nacional. | Fuente: Alimento Pendiente

A la fecha, Alimento Pendiente ha podido ayudar a más de 500 mil personas a través de 1178 ollas comunes en 9 regiones del país (Lima, Arequipa, Cusco, Huancayo, Cajamarca, Apurímac, La Libertad, Lambayeque y Piura) con millones de raciones de alimentos. Por su impacto social, es una de las 10 iniciativas ganadoras del programa Protagonistas del Cambio de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).

“El proceso ha sido muy enriquecedor porque se logra conectar con otros emprendedores sociales a nivel nacional. Esto me ayuda a conocer nuevas problemáticas, pero también a tener más nexos para ampliar mi impacto en las distintas regiones del país”, señala la joven. Ahora, Estefanie Renteria espera empezar a trabajar de manera articulada para ampliar su impacto a otras regiones del país y promover la creación de emprendimientos entre las lideresas de las ollas comunes.

A la fecha, han podido ayudar a más de 500 mil personas a través de 1178 ollas comunes en 9 regiones del país. | Fuente: Alimento Pendiente

Con el reconocimiento de Protagonistas del Cambio a iniciativas como las de Charles y Estafanie, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) reafirma su compromiso con la sociedad y con los jóvenes emprendedores sociales que quieren mejorar el país. Para conocer más sobre los ganadores del programa visita https://www.facebook.com/ProtagonistasdelCambioUPC/.