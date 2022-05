Electro Sur Este te ayuda a conocer más sobre el buen uso de la energía eléctrica. | Fuente: Electro Sur Este S.A.A. | Fotógrafo: StevePhilcoPHOTOGRAPHY

Los cambios constantes en la economía mundial nos han traído muchos problemas, por lo que debemos encontrar tácticas y nuevas rutinas en el hogar para cuidar nuestro bolsillo. Entre las maneras de gestionar mejor nuestros recursos está el ahorro de energía eléctrica que, además de beneficiarnos económicamente, tiene un impacto ambiental positivo en el mundo.

No obstante, muchas veces se nos dificulta reducir nuestro consumo de luz al usar energía todo el tiempo y de forma inconsciente. Esto sucede cuando, a menudo y sobre todo durante las noches, dejamos permanentemente conectados algunos aparatos y electrodomésticos que no lo necesitan.

Otra ventaja al desconectar nuestros dispositivos eléctricos podemos aumentar su ciclo de vida. Asimismo, desde el punto de vista de la seguridad, podemos mitigar el riesgo de que se produzca un incendio en nuestro hogar.

A continuación, de acuerdo con Electro Sur Este S.A.A., te contamos cuáles son los cinco aparatos y dispositivos que debes desconectar todas las noches antes de irte a descansar para ahorrar energía:

1) El televisor

Antes de irte a la cama, lo más probable es que apagues tu televisor desde el control remoto o desde los botones en la pantalla. Sin embargo, al hacerlo tu televisor solo entrará en modo de espera o lo que se conoce como “consumo fantasma” y así seguirá usando energía.

Para poder ver un cambio en tu recibo mensual desconecta por completo tu televisor cuando no lo estés usando o todas las noches antes de ir a dormir.

2) La computadora y el router inalámbrico

Si tienes una laptop, cargarla durante la noche puede parecer una buena idea; pero la realidad es que se desperdicia energía una vez que su batería alcanza el 100%.

De igual forma, durante el día también se usa Wi-Fi para actividades como estudiar, trabajar, ver series de Netflix, investigar para las tareas y muchas más. No obstante, cuando te vas a dormir, no lo estás usando y si ese es el caso, no obtendrás ningún beneficio adicional al mantener el enrutador inalámbrico enchufado.

3) El cargador del celular y los estuches para auriculares inalámbricos

Habitualmente, lo primero que se carga antes de dormir es el celular. Recuerda que cuando su batería alcance el 100%, tu teléfono reemplazará cualquier exceso de energía utilizada con una carga lenta. Con el tiempo, la capacidad de las baterías de los teléfonos disminuye naturalmente, pero si cargas regularmente su teléfono cuando no lo necesita, ese ciclo llegará mucho más rápido.

Para evitarlo, en lugar de cargar tu teléfono durante la noche considera hacerlo justo después de despertarte. Del mismo modo, los auriculares y audífonos solo deberían cargarse de día.

En términos generales, es probable que las fundas de tus auriculares inalámbricos necesiten cargarse mucho menos de lo que piensas. Al igual que los celulares, las baterías de los auriculares inalámbricos tendrán capacidades de carga más bajas con el tiempo y cuanto más los cargues sin necesidad de hacerlo, más rápido los degradarás.

4) Pequeños electrodomésticos

Mantener la mayoría de los pequeños electrodomésticos de cocina enchufados desperdicia energía innecesaria. En particular, considera desconectar cualquiera de los siguientes equipos: cafeteras, tostadoras, microondas, batidoras, licuadoras y afeitadoras.

5) Cables de extensión

Los cables de extensión nos ayudan a enchufar todo en una habitación. Desde un punto central cuando no tenemos suficientes tomacorrientes de pared; pero a menos que estés alimentando cosas que deben permanecer encendidas en todo momento, mantenerlas enchufadas cuando no se usan desperdiciará energía.

Toma en cuenta que, en el peor de los casos, tu cable de extensión podría sobrecalentarse si constantemente necesitas alimentar varios electrodomésticos a la vez y podría ocasionar un incendio. Incluso si no desenchufas el cable por completo, sigue siendo una buena idea quitar al menos los enchufes de los aparatos que no necesites.

Recuerda informarte sobre qué aparatos debes desconectar antes de irte a dormir para hacer uso responsable de la energía eléctrica. | Fuente: Wil R.Sagastegui | Fotógrafo: Wil R.Sagastegui

Recuerda que realizando el uso adecuado de la energía en tu hogar podrás contribuir con tu economía, mejorar y reducir tu consumo mensual además de cuidar y proteger el medio ambiente.