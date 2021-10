Emprender y no tener un horario fijo le permite subir a su auto y pasar horas conversando con los pasajeros. | Fuente: Beat

Liliana Rodríguez tiene 54 años y es madre de dos hijos. Es administradora, emprendedora en repostería y cuenta que siempre estuvo acostumbrada a un horario de oficina establecido, pero con Beat descubrió que ama tener una rutina flexible y conducir por la ciudad. “Beat llegó a mí como una oportunidad para generar más ingresos para mi familia mientras hago lo que me relaja”, cuenta Liliana.

La necesidad de tener otros ingresos la llevó a considerar las aplicaciones de movilidad. Beat la convenció por su sencillez y desde hace ya un buen tiempo divide su día a día entre conducir con Beat, su familia y su negocio de repostería.

Además, emprender y no tener un horario fijo le permite subir a su auto y pasar horas conversando con los pasajeros, escuchando historias y contando anécdotas. Para Liliana, crear una comunidad de mutuo respeto entre los usuarios es una de las claves para disfrutar lo que hace. “Manejar me libera de estrés, me hace sentir libre y que tengo poder en el día a día”, agrega la emprendedora.

Con Beat siempre sabes cuál es el destino

Liliana ha podido cumplir sus metas sin dejar de hacer actividades que le apasionan y sintiéndose tranquila. “Me enganché con Beat desde el inicio porque más allá de ser fácil de usar, tiene una ventaja diferenciada que destaco: siempre sabes cuál es el destino”, señala Liliana. Manejar en Lima es todo un reto y como mujer, se siente muchísimo más cómoda conociendo a dónde va antes de aceptar la carrera.

Beat también cuenta con sistemas de verificación de cuentas y formas de pago en efectivo y tarjeta que benefician a los usuarios tanto conductores como pasajeros. De esta manera, Liliana puede disponer de sus ganancias de forma rápida y sencilla.

Conduce tranquilo con Beat

La tranquilidad de sus usuarios es muy importante para Beat. Por ello, cuenta con múltiples funcionalidades como trazabilidad de la ruta, soporte 24/7, Botón de Emergencia y la Categoría de Pasajeros que le permite al usuario conductor tener más información sobre quién solicita el viaje antes de aceptar el servicio.

De igual forma, cada vez que un nuevo usuario pasajero se registra deberá verificar su identidad con una tarjeta de crédito o vincular su cuenta de Facebook, antes de que puedan pedir un viaje. Además, se activa el filtro de pasajeros que identifica si se realizan comportamientos sospechosos.

Con el Botón de Emergencia puedes sentirte mucho más tranquilo, pues con tan solo presionarlo podrás contactar inmediatamente a las autoridades y un equipo especializado de Beat estará preparado para brindarte asistencia o enviar una patrulla motorizada para acompañarte, en caso de ser necesario. Además, con Beat, nadie maneja solo. Todos los viajes de los usuarios conductores son monitoreados en tiempo real para ayudarte cuando lo necesites.

¿También quieres conducir con Beat?

Recuerda que con Beat no es necesario tener un auto de último modelo para poder ganar extra. De hecho, es la única app que permite que se registren usuarios conductores con autos fabricados desde el 2000 con su servicio Beat Lite.

Para registrarte, ingresa a Sé un conductor - Beat y ten a la mano tu documento de identidad (DNI) y tu SOAT. Con un auto en perfecto estado, sea propio o alquilado, puedes ofrecer tus servicios y empezar a generar ganancias, manejar tus propios horarios y siempre saber exactamente a dónde vas.