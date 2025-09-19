Alexia Sotomayor hace historia en World Aquatics: la voz del Perú en el deporte mundial

La joven nadadora peruana suma un nuevo triunfo al ser seleccionada para representar a las Américas en el comité de atletas de la entidad que rige la natación a nivel mundial, convirtiéndose en la primera deportista nacional en alcanzar este logro.

Con apenas 19 años, Alexia Sotomayor ha logrado lo que antes parecía inalcanzable: convertirse en la primera miembro de la Comisión de Atletas de World Aquatics, la organización internacional que regula disciplinas como natación, polo acuático, clavados y aguas abiertas. Desde este espacio, Alexia representará a todo el continente americano en la toma de decisiones que marcarán el futuro del deporte acuático mundial.

“Seguí adelante cuando decían que no era posible. Sigo en la piscina, persiguiendo mis sueños más grandes: ver mi bandera en lo más alto y dejar el agua más clara para quienes vendrán después”, compartió Alexia en sus redes oficiales, tras conocerse su elección.

World Aquatics : la voz de los atletas

La Comisión de Atletas de World Aquatics garantiza que las decisiones globales del deporte incluyan la perspectiva de quienes lo viven desde adentro: los nadadores, clavadistas, waterpolistas y representantes de todas las disciplinas. Sus objetivos son claros: promover un deporte limpio, inclusivo y justo, asegurar espacios para el bienestar mental de los atletas y fortalecer la representación de países emergentes en el escenario internacional.

Compromiso que inspira

Alexia ha representado al Perú en cinco campeonatos mundiales —y se prepara para un sexto— y fue campeona sudamericana juvenil con dos medallas de oro. Su ingreso al comité refleja no solo sus logros deportivos, sino también su compromiso con la equidad en el deporte, la salud mental de los atletas y la defensa de oportunidades para naciones con menos recursos.

Este reconocimiento trasciende lo personal: es un mensaje para cada niño y niña que sueña con competir por el Perú en escenarios internacionales. Su historia demuestra que el deporte puede abrir puertas hacia la educación, la representación global y el liderazgo juvenil.

“Por las banderas más pequeñas y las más grandes —porque la grandeza nunca debe depender de dónde naciste”, escribió Alexia en su cuenta de Facebook. Sus palabras resumen el espíritu de esta elección histórica y la esperanza que inspira a las futuras generaciones de atletas peruanos.

Un futuro prometedor para la natación peruana

La Federación Peruana de Natación (FDPN) lanzó recientemente el Programa Nacional de Formación y Gestión Deportiva, que capacita a entrenadores y atletas en todo el país. Además, el gobierno peruano ha garantizado patrocinio económico para los deportistas de alto rendimiento durante los próximos cuatro años, con becas para estudios universitarios y de posgrado, impulsando la educación y el crecimiento integral de quienes representan al país en escenarios internacionales.

Con nuevas inversiones, programas de formación y figuras como Alexia Sotomayor liderando desde dentro, la natación peruana se proyecta hacia un futuro de mayor visibilidad y oportunidades. Su presencia en World Aquatics es la prueba de que el talento peruano puede brillar en la arena global, abriendo camino para que más voces del país tengan un lugar en las decisiones que moldean el deporte mundial.