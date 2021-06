Futbolistas con discapacidad física mejorarán su entrenamiento gracias a donación de bastones alemanes de la Asociación Frieda y Manuel Delgado Parker

La entrega de los 24 bastones alemanes se realizó el sábado 22 de mayo frente al Pentagonito, en Surco. | Fuente: RPP

A Jonathan Surco le falta una pierna, pero no carece de fe ni voluntad. A los 26 años, perdió la pierna izquierda al ser arrollado por un auto. Estudió fisioterapia, pero quiso dedicarse a su pasión: el fútbol. En el 2016, ingresó la Federación Peruana de Fútbol donde se preparó como director técnico y logró ser profesor en el Club Alianza Lima en Huaral.



Siendo miembro de la ANFAP, Surco creó la escuela de fútbol “Juventud Leal” en San Martín de Porres, pues como dice, “el niño tiene que ser leal. Aquí se les enseña fútbol y valores”, explica Surco.



El suboficial del Ejército, Yasser Jael García Arévalo, es otro miembro de la ANFAP. Perdió una pierna el 14 de abril del 2012, cuando cruzaba 150 metros de minas personales al rescatar a un grupo de rehenes de Sendero Luminoso, quienes trabajaban en la planta del gas de Camisea en el poblado de Kepashiato, en Cusco.

Jonathan Surco, miembro de la ANFAP, ha sido campeón del primer mundial de dominadas de balón de fútbol en el 2020 y logró un récord de 272 pataditas. | Fuente: RPP

García Arévalo recibe apoyo de estado, quien financió sus terapias y primera prótesis en Estados Unidos. Él junto a Surco y otros 10 compañeros, en representación de la ANFAP, recibieron hace algunas semanas 24 bastones alemanes de parte de la Asociación Frieda y Manuel Delgado Parker (AFMDP).



Frieda Nachtigall de Delgado y Úrsula Delgado Nachtigall, en representación de la AFMDP, entregaron recientemente a Eduardo García, presidente de la ANFAP, 24 bastones de fierro alemanes que serán utilizados por 12 deportistas. En la entrega, se destacó la perseverancia, fortaleza y resiliencia de estos deportistas.

Nathalia Delgado Nachtigall, representante también de la AFMDP, reconoció la importancia que se le debe dar a esta comunidad. "El mundo de los deportistas amputados física, mental y socialmente está muy poco expuesto y reconocido. Necesitan del apoyo de Estado y de las empresas privadas para darles la oportunidad de participar y competir en deporte. Esto los beneficia física y socialmente, y les proporciona un incentivo para el crecimiento personal", contó.

Agregó además que la historia de la Asociación le tocó de manera muy personal, pues hace varios años conoció a Julio, uno de los miembros de esta asociación mientras vendía caramelos en un semáforo de Lima. "Mis hijos entrenaban fútbol y hablaban con él de fútbol. Se hicieron muy amigos porque compartían esa pasión. Hasta que un día nos enteramos de que lo habían seleccionado como arquero en la asociación y que estaba entrenando para ir a Brasil al Campeonato Mundial de Fútbol de Amputados y nos quedamos sorprendidos con la noticia", recordó.

Julio, miembro de la ANFAP, no tiene un brazo izquierdo y juega como arquero en la selección. | Fuente: RPP

Julio no tiene brazo izquierdo, nació con dicha discapacidad física. Sin embargo, manejaba perfectamente su discapacidad y aprendió a movilizarse así, señaló Delgado Nachtigall. “Como miembro de la AFMDP queremos contar sus historias y hacerlas conocidas para que consigan apoyo", finalizó.

El apoyo también llegó a regiones

García señaló que la donación será bien utilizada por los deportistas. “Ellos jugaban con muletas axilares o bastones clínicos que no estaban preparados y podían romperse”, explica. Y agregó que, de los 12 pares, 6 han sido enviados a provincias de Aucayacu (Huánuco), Pichanaqui (Junín), Cusco, Sullana, Cajamarca y Chiclayo.



Asimismo, García explicó que esta asociación peruana de futbolistas amputados cuenta desde el 2020 con el reconocimiento de la Federación Internacional de Fútbol de Amputados (WAFF en inglés) al igual que otros países latinoamericanos como Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay y Chile.

Sin embargo, el representante de la ANFAP dijo que esta asociación no tiene la representatividad oficial del Instituto Peruano del Deporte (IPD), requisito necesario para participar en competencias internacionales. “De ser reconocidos por el IPD, esperamos que se nos asigne un presupuesto en el futuro”, explicó García.



Si bien la Copa América aún no se ha realizado, estos deportistas no han dejado de entrenar. Su sueño es participar Copa Mundial de Fútbol de Amputados, que se celebrará el 2022 en Turquía. Luis Chuquihuara, entrenador y profesor de rehabilitación de la ANFAP, los prepara virtualmente una hora de lunes a viernes.



El fútbol de amputados tiene sus propias reglas reconocidas por la FIFA. Son siete futbolistas por equipo, un arquero con solo una mano y seis jugadores con una sola pierna, quienes corren con dos bastones. Los futbolistas no pueden tocar el balón con el bastón, pues es señalado como “falta” por el árbitro.



La Asociación Frieda y Manuel Delgado Parker (AFMDP), creada en 2019, busca promover acciones inspiradas en el legado del fundador de RPP Noticias, Manuel Delgado Parker. Asimismo, la AFMDP busca apoyar iniciativas que tengan impacto en nuestro país según la visión y valores de la familia empresaria Delgado Nachtigall.



Además, la AFMDP se gesta con la vena social que mantiene desde sus inicios el GRUPORPP, cuyo propósito es el de integrar y promover el progreso de los peruanos. Algunos ejemplos de estas iniciativas son el Premio Integración y Solidaridad, campañas sociales, congresos y el Instituto Integración.