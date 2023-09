Científico peruano inventa tecnología que elimina contaminación vehicular y triunfa en competencia internacional iCAN2023

El chancayano Adrián Cabezas Morales obtuvo la medalla de oro por su innovador proyecto tecnológico, capaz de combatir de manera efectiva la contaminación atmosférica y contribuir a la lucha contra el calentamiento global.

El pasado 26 de agosto en la ciudad de Toronto, el científico peruano Adrián Cabezas presentó su proyecto titulado "Nueva tecnología para la eliminación de micro y nanopartículas de las emisiones de gases de escape" con el que ganó frente a 600 proyectos de 50 países en “The 8th annual edition of International Invention Innovation Competition in Canada, iCan 2023”.

Su enfoque se centra en la purificación eficiente del aire contaminado sin necesidad de utilizar filtros convencionales. Este invento representa una contribución significativa a la lucha contra el calentamiento global, brindando un respiro genuino al planeta.

Una historia de superación

La historia de Adrián Cabezas es un gran ejemplo de esfuerzo y resiliencia. De familia humilde y siendo el mayor de ocho hermanos, Adrián inició su vida laboral desde los ocho años para ayudar a mantener a su familia. Sin embargo, nunca abandonó sus estudios, y a pesar de las dificultades económicas y del esfuerzo adicional que implicaba trabajar y estudiar, siempre fue un alumno sobresaliente.

Su padre, al ver el potencial que tenía su hijo, lo apoyó para viajar a Lima para que pudiera estudiar en una universidad. “Ver a mi papá esforzándose para que yo me prepare me motivó, fue de las primeras personas que confió y apostó por mí”, comenta agradecido.

Su siguiente logro fue obtener una beca para estudiar en la entonces Unión de República Socialistas Soviéticas (URSS), donde terminó sus estudios de Ingeniería Aeronáutica y obtuvo una especialización en mecanismos aeronáuticos, un máster y un doctorado.

De la adversidad al reconocimiento

Tras la caída de la Unión Soviética y un breve paso por Perú, Adrián migró a Suecia. Durante los primeros años en ese país, a pesar de sus títulos, tuvo la necesidad de empezar de nuevo. Una vez más, se dedicó a estudiar durante el día y a trabajar durante la noche hasta aprender a hablar inglés y sueco. Dominar estos idiomas le permitió validar sus títulos e iniciar su trayectoria como científico.

Inicialmente, se enfocó en el estudio de materiales de acero y aluminio. Sin embargo, más adelante descubrió su verdadera pasión al investigar en el campo de la purificación de aire y gases. Este hallazgo lo inspiró a fundar su propia empresa: Nano Control AB. A través de esta empresa, aplicando sus conocimientos en ciencia, investigación y tecnología, ha obtenido 15 patentes relacionadas con la purificación del aire.

Después de una vida llena de desafíos y sacrificios, los reconocimientos para Cabezas Morales no dejan de llegar. En 2021, obtuvo la medalla de plata en el “Challenge & Innovation Forum 2021 Qatar” y el año pasado ganó la medalla de oro en “The Innovation Week IWA 2022” en Marruecos.

“Se requiere mucha dedicación y perseverancia. Nada cae del cielo, todo se cosecha. He luchado solo en estos países, si yo lo he logrado, ustedes también”, aconseja Adrián a los jóvenes que sueñan con trabajar en el extranjero en entrevista con Andina.