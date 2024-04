Educación inclusiva de calidad: oportunidad de estudios de posgrado internacional para peruanos con discapacidad

Para promover la inclusión en la educación superior de personas con discapacidad, se ha lanzado la beca Fulbright "Discapacidad y Liderazgo", que ofrece la oportunidad de cursar una maestría o doctorado de manera presencial en Estados Unidos.

¿Sabías que la inclusión social no solo busca la igualdad en los derechos humanos, sino también mejorar las condiciones de vida de todas las personas? Con ella, se intenta alcanzar el desarrollo de una sociedad justa y equitativa, tratando a todos por igual y sin prejuicios de ningún tipo.

Para lograr este objetivo, es fundamental garantizar un acceso igualitario a una educación de calidad que reconozca y valore la diversidad humana en todas sus formas. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, las personas con discapacidad representan alrededor del 15% de la población mundial, sin embargo, la tasa mundial de alfabetización en adultos con discapacidad es alarmantemente baja, apenas un 3% en hombres y un 1% en mujeres.

Siendo la minoría más grande del mundo, la integración de las personas discapacitadas en la sociedad es urgente y esencial. Conscientes de esta necesidad, la Embajada de Estados Unidos en alianza con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), ha puesto en marcha la Beca Fulbright “Discapacidad y Liderazgo”.

La beca está disponible para profesionales peruanos con discapacidad de todas las edades. | Fuente: Andina

Más oportunidades para peruanos con discapacidad

La Comisión Fulbright ha sido un pilar fundamental en la educación superior peruana desde su creación en 1946, otorgando más de 2,000 becas, incluyendo a tres profesionales con discapacidad.

Este año, en un esfuerzo por fomentar la inclusión y la diversidad, la Comisión Fulbright, en colaboración con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, lanzó la beca "Discapacidad y Liderazgo". Esta beca parcial ofrece la oportunidad de estudiar una maestría o doctorado de manera presencial en una universidad en Estados Unidos.

La beca está disponible para profesionales peruanos con discapacidad de todas las edades y en todos los campos de estudio, excepto Medicina, Odontología, Enfermería, Psicología Clínica, MBA o Business.

Para aplicar a ella no es necesario haber sido admitido previamente en una universidad. La comisión se encargará de presentar a los seleccionados ante las universidades para su admisión y de solicitar la exoneración de los pagos por derechos académicos.

Además de la cobertura académica, la beca proporciona beneficios adicionales, como remuneración mensual para gastos de manutención, seguro médico, programa intensivo de inglés si es necesario, soporte de visa J-1, y orientación tanto pre partida en el Perú como pre académica en Estados Unidos.

Los interesados en postular tienen plazo hasta el domingo 28 de abril, y el proceso de selección incluirá entrevistas personales realizadas de manera online entre los meses de abril y junio, con la publicación del nombre del ganador prevista para julio.

Jonatan Cuellar, psicólogo y becario Fulbright 2023 que realizará una maestría en Liderazgo Educativo en EE.UU. | Fuente: Andina

Un becario ejemplar

Jonatan Cuellar, psicólogo de 32 años con atrofia muscular espinal, fue seleccionado para la beca Fulbright 2023. A pesar de su condición, ve la discapacidad como una característica más y cree firmemente en la superación de los desafíos.

Cuellar viajará a EE. UU. para cursar una maestría en Liderazgo Educativo, acompañado de un asistente médico. Reconoce que será un reto, pero está emocionado por aprender y aplicar lo aprendido al volver.

A pesar de las dificultades, Cuellar considera su discapacidad como un impulso para desarrollar su potencial. “Yo nunca he andado o caminado, pero más allá de todo, creo que, sin esta condición, no sería quien soy ahora. Creo que todos necesitamos un talón de Aquiles para desarrollar nuestro potencial, así que creo que eso me ha servido mucho”, comentó en la ceremonia realizada en el MIMP.

Esta beca representa un paso significativo hacia la igualdad de oportunidades en la formación académica. | Fuente: Andina

La historia de Jonatan Cuellar es un testimonio inspirador de determinación y superación. Su enfoque positivo ante los desafíos y su firme convicción de que cualquier obstáculo puede ser superado con esfuerzo y dedicación son un ejemplo para todos. Como Jonatan, muchos peruanos con discapacidad están demostrando que no hay límites para alcanzar sus metas y contribuir al desarrollo de la sociedad.

La beca Fulbright "Discapacidad y Liderazgo" es un paso importante hacia la inclusión y la igualdad de oportunidades en la educación superior, ofreciendo a personas como Jonatan la oportunidad de alcanzar sus sueños y hacer una diferencia en el mundo.