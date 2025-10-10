Jofran, el niño peruano que rifó su bicicleta para poder viajar a concurso mundial de matemáticas ganó el oro

Jofran Uchasara, el pequeño talento que rifó su bicicleta para poder viajar, ganó la medalla de oro en el Global Round of The Spirit of Math Contest en Canadá y dio un paso más hacia su sueño de conquistar la olimpiada mundial.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Con solo nueve años, Jofran Uchasara, estudiante de cuarto grado de primaria, demostró que la perseverancia y el ingenio pueden más que cualquier obstáculo. Ante la falta de recursos para viajar al concurso mundial de matemáticas en Canadá, decidió rifar su bicicleta, su juguete más preciado, con el objetivo de representar al Perú. Su historia llegó al Rotafono de RPP, donde recibió el apoyo y la solidaridad de muchas personas que se sumaron para hacerlo posible.

Su sacrificio valió la pena: logró la medalla de oro en una competencia que reunió a los mejores estudiantes de matemáticas del mundo, superando a participantes de 14 países. “Estoy feliz porque pude cumplir mi sueño y demostrar que los niños del Perú también pueden lograrlo”, contó a RPP Noticias tras conocer el resultado.

Su madre, Erika Zúñiga, también expresó su orgullo en la entrevista: “Hicimos una rifa profondos, recibimos mucha ayuda. Nos sentimos muy contentos, muy orgullosos… es un logro para él, para nosotros y para todo el Perú.”

Talento que inspira

En el concurso, Jofran resolvió todos los ejercicios del examen en un tiempo menor al establecido y se impuso frente a los demás competidores. Su preparación empezó meses antes en su colegio, donde sus profesores notaron su habilidad con los números y su facilidad para concentrarse incluso en los problemas más complejos.

“Primero cuando yo saqué el primer puesto, me sentí ‘wow’, es un logro muy grande, qué bueno. Me puse muy nervioso y también muy feliz”, dijo a RPP Noticias, todavía sorprendido por su propio resultado.

El sacrificio de Jofran valió la pena: con solo 9 años, ya es campeón mundial de matemáticas y un orgullo para el Perú. | Fuente: RPP

Un país que sigue sumando logros

El triunfo de Jofran se suma a una larga lista de jóvenes talentos que han llevado la bandera del Perú a lo más alto en competencias internacionales. Este año, la delegación peruana obtuvo cinco medallas en las Olimpiadas Internacionales de Matemática, ubicándose entre los mejores países de Iberoamérica, y alcanzó un nuevo triunfo en la Olimpiada del Cono Sur 2025. Ahora sueña con representar al Perú en las siguientes Olimpiadas.

El desempeño de estudiantes como Jofran también evidencia los avances del país en materia educativa. Según los resultados del informe PISA 2022 del Ministerio de Educación (Minedu), el Perú fue el único país de Latinoamérica que logró un progreso sostenido en matemáticas.

A nivel nacional, el Minedu destacó que en 2024 más de 532 mil escolares de cuarto de primaria alcanzaron una recuperación sin precedentes en lectura y matemáticas, confirmando una mejora real en las aulas.

El futuro que se construye con apoyo

El logro de Johan también invita a mirar hacia adelante: a fortalecer el acceso a la educación científica, impulsar más espacios de formación para niñas y niños con talento y reconocer a las familias y docentes que hacen posible cada avance.