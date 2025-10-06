Artesanas peruanas desfilan en la Semana de la Alta Costura en Milán junto a Jorge Luis Salinas

El diseñador presentó su colección Primavera-Verano 2025 y marcó un momento único al hacer desfilar a su equipo de artesanas como tributo al talento, la tradición e importancia de la identidad y la artesanía peruana en la moda internacional.

El Perú sigue consolidándose como un país de propuestas artísticas capaces de conquistar al mundo. Esta vez, el turno fue de la moda: el reconocido diseñador Jorge Luis Salinas deslumbró en la Semana de la Alta Costura en Milán, una de las vitrinas más exclusivas de la industria.

Su desfile no solo mostró prendas de alta costura, sino también la riqueza del arte textil peruano. | Fuente: Instagram: jorgeluissalinas

Con su nueva colección Primavera-Verano 2025, Salinas sorprendió al público europeo con un desfile cargado de simbolismo. Más allá de la propuesta estética, el momento que marcó la jornada fue ver a su equipo de artesanas peruanas desfilando en la pasarela, un homenaje sin precedentes que revalorizó su rol en la creación de cada pieza.

“Quiero que el mundo conozca de qué están hechas ellas con tanta creatividad, con humildad y con mi creatividad también en conjunto lograr esta colección que ustedes han visto”, señaló Salinas en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram tras el desfile en Milán.

El diseñador destacó que este logro no era solo suyo, sino también de las artesanas y de todo el equipo que trabajó junto a él para llevar el arte textil peruano a la alta costura.

Una trayectoria que inspira

No es la primera vez que Jorge Luis Salinas conquista Milán. En 2023 se convirtió en el primer diseñador peruano en debutar en la Milán Fashion Week, llevando la danza de tijeras a la pasarela internacional.

Con más de 30 años de trayectoria, ha vestido a personalidades nacionales e internacionales, y se ha consolidado como uno de los diseñadores más influyentes de América Latina.

Desde sus inicios en Gamarra hasta los escenarios de Nueva York, Colombia y República Dominicana, Salinas ha demostrado que la moda peruana puede dialogar de igual a igual con las capitales más importantes del mundo.

Su propuesta, descrita como “tejida desde el alma”, une técnicas ancestrales con una visión contemporánea que rescata identidad, historia y cultura.

El valor de la artesanía

Cada colección de Salinas se apoya en el trabajo de artesanas de distintas regiones del país, quienes aportan técnicas heredadas de generación en generación. En Milán, su desfile no solo mostró prendas de alta costura, sino también la riqueza del arte textil peruano, convertido en un lenguaje universal capaz de emocionar a públicos diversos.

Una oportunidad que se abre camino

Este homenaje coincide con iniciativas como Somos Artesanía o la Estrategia de Emprendimiento de la Mujer Rural e Indígena, que en los últimos años han brindado apoyo y capacitación a miles de mujeres, consolidando su rol como motor cultural y económico del país.

La presentación de Jorge Luis Salinas en Milán confirma que la moda también es una poderosa muestra de identidad. Su homenaje a las artesanas peruanas quedará como un momento histórico que trasciende las pasarelas y reafirma que el Perú tiene mucho que ofrecer al mundo.