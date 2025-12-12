Últimas Noticias
¡Participación histórica peruana! Estudiantes ganan seis medallas en la Olimpiada Mundial de Astronomía y Astrofísica

La delegación peruana estuvo conformada por Jordan Jesús Juscamaíta Altamirano, Jharold Axel Álvarez Quichca, Alexander Luis Valencia Pampa, Alonso Gabriel Marthans Penadillo, Kerry Nastya Bailón Minaya y Anahí Leonela Ortiz Ponce.
Dos oros, dos platas y dos bronces marcan la participación peruana en este certamen mundial para escolares OWAO 2025, un logro que inspira a más jóvenes a explorar la ciencia y la astronomía.

El Perú obtuvo una participación histórica en la Olimpiada Mundial de Astronomía y Astrofísica (OWAO) 2025 en Rusia, donde un grupo de estudiantes consiguió seis medallas, demostrando el crecimiento del interés por la ciencia entre las nuevas generaciones. Los resultados ubicaron al país entre los más destacados de la competencia.

La delegación peruana estuvo conformada por jóvenes que, tras meses de preparación, destacaron en pruebas que evalúan conocimientos de astronomía, astrofísica, análisis de datos y resolución de problemas científicos.

El equipo logró dos medallas de oro gracias a Jordan Jesús Juscamaíta Altamirano y Jharold Axel Álvarez Quichca; dos medallas de plata obtenidas por Alexander Luis Valencia Pampa y Alonso Gabriel Marthans Penadillo; y dos medallas de bronce alcanzadas por Kerry Nastya Bailón Minaya y Anahí Leonela Ortiz Ponce.

Esta participación representa no solo un logro académico, sino también una oportunidad para que más jóvenes se interesen por las ciencias espaciales.
¿Qué es la Olimpiada Mundial de Astronomía y Astrofísica?

La OWAO, por sus siglas en inglés, es una de las competencias estudiantiles más importantes en el mundo científico. Reúne a delegaciones de distintos países para medir conocimientos en astronomía, física, interpretación de datos y creatividad científica. El certamen combina exámenes teóricos, análisis de imágenes y resolución de problemas astronómicos que exigen concentración, pensamiento analítico y un sólido entendimiento del universo.

Para el Perú, esta participación representa no solo un logro académico, sino también una oportunidad para que más jóvenes se interesen por las ciencias espaciales.

La competencia se realizó en formato mixto, con delegaciones presentes en la sede central ubicada en Sirius, Rusia y otras delegaciones como la peruana, participaron de manera virtual.
Aunque la delegación peruana compitió de manera virtual, sus resultados muestran que el talento nacional puede destacar incluso en condiciones distintas a las de otros países. La preparación, el acompañamiento docente y la motivación por explorar la astronomía fueron claves para alcanzar este éxito.

Este logro también se suma al creciente interés por las ciencias en el país, impulsado por iniciativas que acercan la astronomía a estudiantes de diversas regiones.

 

Nuevas oportunidades con la observación astronómica en el Perú

El reciente impulso a la astronomía nacional se ha visto fortalecido por proyectos como la próxima inauguración del planetario del Instituto Geofísico del Perú (IGP), que permitirá que más escolares accedan a experiencias educativas vinculadas a la observación del cielo y la exploración científica. Este tipo de espacios abre oportunidades para inspirar vocaciones científicas desde edades tempranas.

Además, las investigaciones, talleres y campañas educativas impulsadas por el propio IGP contribuyen a acercar la astronomía a estudiantes de diversas regiones y a despertar interés en comprender los fenómenos astronómicos y su impacto en la vida cotidiana.

Este logro también se suma al creciente interés por las ciencias en el país, impulsado por iniciativas que acercan la astronomía a estudiantes de diversas regiones.
Educación en el Perú: un contraste que invita a seguir trabajando


A pesar de estos logros, el país aún enfrenta desafíos en cuanto a formación científica. Según los resultados de PISA 2022, los estudiantes peruanos de 15 años alcanzaron un promedio de 391 puntos en Matemática, por debajo del nivel mínimo de competencia (420) y del promedio de la OCDE (472).

Este contraste evidencia la necesidad de seguir fortaleciendo la educación en ciencias, brindando más oportunidades, laboratorios, talleres y programas que permitan descubrir y acompañar el talento de niñas, niños y adolescentes.


Un futuro prometedor para el talento científico peruano

Las seis medallas obtenidas en la Olimpiada Mundial de Astronomía y Astrofísica 2025 demuestran que el Perú tiene una generación de jóvenes capaces de destacar globalmente. Su éxito no solo celebra un logro académico, sino que inspira a más estudiantes a explorar la astronomía, la física y otras áreas de la ciencia.

