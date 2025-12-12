¡Participación histórica peruana! Estudiantes ganan seis medallas en la Olimpiada Mundial de Astronomía y Astrofísica

Dos oros, dos platas y dos bronces marcan la participación peruana en este certamen mundial para escolares OWAO 2025, un logro que inspira a más jóvenes a explorar la ciencia y la astronomía.

El Perú obtuvo una participación histórica en la Olimpiada Mundial de Astronomía y Astrofísica (OWAO) 2025 en Rusia, donde un grupo de estudiantes consiguió seis medallas, demostrando el crecimiento del interés por la ciencia entre las nuevas generaciones. Los resultados ubicaron al país entre los más destacados de la competencia.

La delegación peruana estuvo conformada por jóvenes que, tras meses de preparación, destacaron en pruebas que evalúan conocimientos de astronomía, astrofísica, análisis de datos y resolución de problemas científicos.

El equipo logró dos medallas de oro gracias a Jordan Jesús Juscamaíta Altamirano y Jharold Axel Álvarez Quichca; dos medallas de plata obtenidas por Alexander Luis Valencia Pampa y Alonso Gabriel Marthans Penadillo; y dos medallas de bronce alcanzadas por Kerry Nastya Bailón Minaya y Anahí Leonela Ortiz Ponce.